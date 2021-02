‘Politie dacht even dat beruchte Ier Taghi was’

Connect on Linked in

Toen de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in juni 2019 in Dubai in een hotellobby een cliënt ontmoetten voegde zich een onbekende bij hen. De advocaten werden door de Dubai Police geschaduwd omdat de Nederlandse politie hoopte dat zij in Dubai de toen voortvluchtige Ridouan Taghi zouden ontmoetten. Het Algemeen Dagblad schrijft nu dat de politie wist dat de onbekende man de Ier Daniel Kinahan was, een man met een beruchte naam in de criminele wereld.

Vierde persoon

De twee advocaten waren in gesprek met hun cliënt Khalid J. toen zich een vierde persoon bij hen voegde. De Nederlandse politie was tijdens de operatie in contact met de Dubai Police, en dacht korte tijd dat deze persoon Taghi was. Maar omdat de identificatie niet voldoende was werd de man niet gearresteerd.

‘Verschillende politiebronnen’ hebben nu aan het Algemeen Dagblad gezegd dat de (met pet en bril vermomde) man Daniel Kinahan was. De rechercheurs uit Dubai wisten Kinahan te identificeren. De advocaten wilden aan de krant alleen zeggen dat ‘er inderdaad iemand bij kwam die geen uiterlijke overeenkomsten met Taghi vertoonde’.

Interpol

De publicatie in het AD is opmerkelijk. De rechtbank gaf in de Marengo-zaak tegen Taghi en medeverdachten, onder wie een cliënt van Nico Meijering, aan het Openbaar Ministerie opdracht een uitgebreid verslag van die operatie over te leggen. De identificatie van Kinahan komt daarin echter niet voor. In het proces-verbaal schrijft een rechercheur wel:

Op vrijdag 21 juni 2019, stuurde ik verbalisant, op verzoek van Interpol Dubai Police een foto door in verband met een vastgestelde ontmoeting in een hotel waarbij de advocaten Meijering en van Kleef aanwezig waren alsmede K. J.. Interpol verzocht identificatie van een 4e persoon gekleed met een pet en bril. Op verzoek van het Team Generieke Opsporing deelde ik aan Interpol mede dat men het zeer sterke vermoeden had dat deze persoon R. Taghi betrof en men verzocht om de aanhouding. Interpol deelde mij mede niet overtuigd te zijn dat de persoon met pet en bril de gezochte R.Taghi betrof en besloot niet tot aanhouding over te gaan.

Dat is dus misschien niet de gehele waarheid. Als de politiebronnen van het AD gelijk hebben wist men al wie de "onbekende" was. De advocaten in het Marengo-proces hamerden er al langer op dat naar hun mening de gang van zaken in Dubai onduidelijk was gebleven.

Vete

Daniel Kinahan woont sinds 2015 in Dubai. Hij profileert zich daar als een bonafide zakenman die onder meer actief is als bokspromotor. De Ierse politie denkt dat hij zich nog altijd in criminele zaken mengt.

De Kinahan-familie is berucht, en verwikkeld in een bloedige vete met Ierse criminelen. Vader Christy Kinahan, die aardig Nederlands spreekt, is onder meer veroordeeld voor witwassen.

De politie vermoedt dat Ridouan Taghi heeft samengewerkt met de Kinahan’s, die onder meer in de drugshandel aan de Spaanse Costa del Sol zouden zitten. De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) rapporteerde in een bericht aan Europese politiediensten een link te zien tussen Kinahan en Ridouan Taghi, Richard “Rico R., de Italiaanse voortvluchtige Raffaele Imperiale en de Bosniër Edin G.. Maar deze suggestie van de DEA is tot nu toe niet hardgemaakt.