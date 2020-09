Taghi: Nederland haalde Dubai over met ‘nepverhaal’

Ridouan Taghi zegt dat de Nederlandse autoriteiten ‘een nepverhaal’ hebben verspreid over zijn banden met Iran. Volgens hem moest dat verhaal Dubai overhalen om hem zonder rechterlijke toestemming op een vliegtuig naar Nederland te zetten.

De Telegraaf publiceerde vorig jaar op basis van ‘meerdere bronnen binnen en buiten opsporingsdiensten’ dat Taghi vanuit Dubai regelmatig naar een Iraans eiland zou reizen. Zijn advocaat Inez Weski ontkende in januari dat Taghi in Iran zou zijn geweest.

Ridouan Taghi (42) kwam op 19 december vorig jaar met een door Justitie gehuurd vliegtuig in Nederland aan. Hij wordt nu berecht in het Marengo-proces op verdenking van opdracht geven voor zeker zes huurmoorden en een aantal pogingen.

EenVandaag bracht dinsdag al enkele fragmenten naar buiten van de verklaring die Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) heeft geschreven. Lees hieronder de gehele verklaring van Taghi:

Over de arrestatie:

In Dubai werd mij, direct bij mijn arrestatie, terwijl ik plat op de grond op mijn buik lag, eerst een pistool op het hoofd gezet met de mededeling, dat men de opdracht had mij dood te schieten. Er is heel veel nog gebeurd door mensen die blijkbaar uit verschillende landen aan deze actie meededen, maar kort samengevat, werd ik vervolgens volkomen in elkaar getrapt en op het politiebureau 72 uur lang wakker gehouden, werden er chemische middelen mij toegediend en werd ik steeds geslagen en geschopt, in mijn gezicht en op bepaalde plaatsen op het lichaam en ook in de vrieskou in een kamer gehouden en met elektroshocks bewerkt. Ik werd bovendien steeds aan mijn haar getrokken en had bij voorbeeld heel strak tiewraps om de enkels en handen en had de meeste tijd een plastic (deel van zak) als blinddoek voor de ogen. Dit werd ook gedaan door Marokkaanse agenten. Er zijn ook nog drie dagen lang steeds ijsklontjes op mijn gezicht gedaan om de ergste zwellingen naar beneden te halen. In het vliegtuig naar Nederland zijn op mijn verzoek foto’s van mijn gezicht gemaakt, maar die wil het openbaar ministerie niet geven.

De avond van mijn aankomst in de EBI ben ik ook op verzoek van mijn advocaat door een arts van het NFI bekeken en zijn foto’s gemaakt, ook van mijn gezicht. Voor Nederland moet natuurlijk bekend zijn geweest, dat na die nepinformatie over Iran, ik dit soort martelingen zou krijgen. Zelfs op Wikipedia kan je het menu vinden voor dit soort martelmethoden in landen als Dubai en Marokko.

Ik vertel dit nu allemaal om vooral duidelijk te maken, dat die foto, die overal in de media is verspreid een nepfoto is. Alle wonden in mijn gezicht, zoals ook mijn gebroken neus zijn weg-gefotoshopt, zoals al jaren over mij en mijn familie allerlei nepfeiten worden verspreid.