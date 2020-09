Medeverdachte Rico R.: ‘ik werd in Dubai bedreigd’

Connect on Linked in

De man die de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in 2019 Dubai in bezochten, waarbij zij werden geobserveerd door Dubaise agenten, zegt daar bedreigd te zijn met marteling. Ook zegt hij dat de ondervragers van alles wilden weten over banden die Ridouan Taghi zou hebben met Iran. Dat heeft deze Khalid J. (35) geschreven in een brief aan de rechtbank in het Marengo-proces die het AD heeft ingezien.

Rico

Khalid J. is in Nederland verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie die een aantal liquidaties pleegde. Dat was een groepje mannen uit de groep van de ook in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Ook zou J. met Richard “Rico” R. in een drugsorganisatie hebben gewerkt, die laatste verbleef ook enige tijd in Dubai. J. heeft zakelijke belangen in Dubai.

J. is net zoals Taghi door Dubai uitgezet en in Nederland in voorlopige hechtenis geplaatst, na op 8 januari te zijn aangehouden en een tiental dagen te zijn ondervraagd. In een verklaring die hij opstelde in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught schrijft J. dat de ondervragers hem mededeelden te weten dat hij in juni contact heeft gehad met Nederlandse advocaten: ‘wij weten precies wat voor advocaten dat zijn’, zou hem zijn gezegd.

Geschaduwd

Toen de politie in 2019 op zoek was naar Ridouan Taghi kreeg de politie de tip dat advocaat Nico Meijering hem daar zou ontmoeten. Meijering werd geschaduwd en op basis van vluchtgegevens stelde de politie vast dat hij met collega Leon van Kleef naar Dubai reisde. Een ontmoeting met hun client J. – en niet Taghi – werd geobserveerd door lokale rechercheurs.

Tijdens de detentie werd J. bezocht door een iemand die zich voorstelde als een hoge politiefunctionaris van Interpol. Die zei hem dat hij lid was van een criminele organisatie met Ridouan Taghi. Ook vroeg hij of het waar was dat Taghi contact had gehad met de vermoorde Iraanse generaal Soleimani.

J. moest tekenen voor een uitlevering naar Nederland wat hij weigerde. Toen werd hij bedreigd en alsnog uitgezet en bij aankomst aangehouden in Nederland, net als is gebeurd met Ridouan Taghi.

Advocaat Leon van Kleef wil weten welke informatie Nederland aan autoriteiten in Dubai heeft overgedragen, bijvoorbeeld over de advocaten van J. en over de in Nederland lopende onderzoeken.