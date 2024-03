Hof: hogere straf voor doodslag en wegmaken lichaam Lauranio Bronne

Print This Post

Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag in hoger beroep dertien jaar celstraf opgelegd aan de 30-jarige Hamid B. voor het doodschieten en dumpen van het lichaam van Lauranio Bronne in Amsterdam-Geuzenveld, in maart 2021. De rechtbank legde B. eerder negen jaar gevangenisstraf op. Twee medeverdachten krijgen beiden één jaar celstraf voor het wegvoeren en verbergen van het lichaam.

Hamid B. en het slachtoffer zouden een conflict hebben gehad. Toen zij samen in de cabine van een busje zaten hield B. op enig moment een vuurwapen in de mond van de 22-jarige Lauranio Bronne uit Assendelft. Het vuurwapen ging af en het slachtoffer kwam om het leven.

België

Hierna besloten de drie verdachten niet om de hulpdiensten in te schakelen, maar om weg te rijden met het lichaam van Bronne. Zij lieten hem achter in een sloot aan de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam-Geuzenveld. Zij vertrokken vervolgens naar België en wasten hun kleren en kochten nieuwe kleding. Met deze handelingen wilden zij het feit en de oorzaak van het overlijden verhullen.

Het lichaam van Bronne werd op 12 maart 2021 door een voorbijganger aangetroffen in de sloot in Amsterdam Nieuw-West. Uit politieonderzoek bleek dat het slachtoffer ergens anders was doodgeschoten.

Ongeloofwaardig

Hoofdverdachte Hamid B. verklaarde ook in hoger beroep dat er sprake was van een ongeluk. Hij stelde dat het slachtoffer zelf zijn mond om de loop van het vuurwapen deed, wat een beweging veroorzaakte waardoor het schot per ongeluk werd gelost. Het hof vindt deze verklaring ongeloofwaardig en concludeert dat B. het slachtoffer opzettelijk van het leven beroofde.

Doodslag

De rechtbank legde B. eerder negen jaar gevangenisstraf op, het Openbaar Ministerie eiste in september 2022 tien jaar cel en tbs. Het hof volgt de eis van het OM in hoger beroep (dertien jaar cel) en vindt een gevangenisstraf van zeer lange duur passend en geboden. B. pleegde de doodslag op een manier die laat zien dat hij totaal geen respect had voor het leven van die persoon. Wat hij deed na de dood versterkt die conclusie alleen maar.

Twee medeverdachten, de 22-jarige Jahmal N. uit Krommenie en de 23-jarige Justin D. uit Assendelft D. krijgen één jaar celstraf opgelegd voor het wegvoeren en verbergen van het lichaam.