Hof spreekt Hans O. in hoger beroep ‘kofferbakmoord’ vrij

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft vrijdag de 45-jarige Hans O. vrijgesproken van de moord op Ralf Meinema in 2017. Het Openbaar Ministerie eiste eind november nog 20 jaar cel tegen de Emmenaar. Volgens het hof is niet vast komen te staan dat Hans O. een aandeel heeft gehad in het met voorbedachten rade om het leven brengen van de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen, op 30 of 31 maart 2017. Ook voor medeplichtigheid ontbreekt voldoende bewijs.

Stieltjeskanaal

In de vroege ochtend van 31 maart 2017 werd het lichaam van het slachtoffer gevonden in de kofferbak van zijn auto, die over de rand hing van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. Het slachtoffer bleek in de nacht van 30 op 31 maart met grof geweld om het leven te zijn gebracht.

Veel onduidelijk

Het hof stelt vast dat veel onduidelijk is gebleven in de zaak, zoals het precieze tijdstip van overlijden van het slachtoffer, de locatie waar Meinema om het leven is gebracht en onder welke omstandigheden de levensberoving heeft plaatsgevonden.

Drugsdeal

Hans O. heeft verklaard dat hij Meinema op 30 maart 2017 tweemaal heeft gezien, aan het begin van de avond en later in de avond. Beide keren zouden ze elkaar daarbij de hand hebben geschud en heeft O. ook bij Meinema in diens auto gezeten. Volgens O. zou het slachtoffer hem destijds “verboden handel” hebben aangeboden, maar kwam de levering daarvan uiteindelijk niet tot stand. O. wil niet zeggen welke deal hij met Meinema had op de avond voorafgaand aan de moord. Wel dat het om drugs ging. De verdachte: ‘En niet om wiet.’

Anonieme bedreigde getuige

De verklaring van een anonieme bedreigde getuige is volgens het hof het enige directe en doorslaggevende bewijsmiddel dat wijst op directe betrokkenheid van Hans O. bij de dood van Ralf Meinema. Het hof acht de verklaring van deze getuige betrouwbaar, maar stelt vast dat het door de wet en de rechtspraak vereiste steunbewijs voor deze verklaring ontbreekt.

Onder meer het dna-bewijs, de getuigenverklaringen en de telefonische contacten tussen de verdachte en het slachtoffer leveren volgens het hof onvoldoende steunbewijs op.

Het hof oordeelt dat het strafdossier onvoldoende wettig bewijs bevat voor een bewezenverklaring van het tenlastegelegde verwijt. Het hof spreekt Hans O. dan ook vrij in de zogeheten ‘kofferbakmoord’.

Geseponeerd

Door de rechtbank is in mei 2022 Hans O. vrijgesproken, nadat het Openbaar Ministerie 18 jaar cel had geëist. In juni 2022 seponeerde het OM de zaak tegen twee andere verdachten, Kenny B. en Harm O., wegens gebrek aan bewijs.

