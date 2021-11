Hof veroordeelt Sjonny W. wél voor doden van drie vrouwen

Connect on Linked in

De 48-jarige klusjesman Sjonny W. (48) is in een hoger beroep veroordeeld voor het doden van drie vrouwen. De rechtbank veroordeelde hem eerder alleen voor moord op Mirela Mos. W. krijgt nu 19 jaar en elf maanden cel plus tbs met dwangverpleging voor de moord op Monique Roossien en Mirela Mos en voor doodslag op Sabrina Oosterbeek. W. was aanvankelijk veroordeeld tot 14,5 jaar cel en tbs.

2003 en 2004

Het hof acht bewezen dat W. de drie vrouwen heeft gedood en het stoffelijk overschot van Sabrina Oosterbeek heeft weggemaakt. Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie hadden hoger beroep ingesteld. Het Openbaar Ministerie vorderde in hoger beroep een bewezenverklaring van alle drie de feiten, en 20 jaar cel, en de verdediging bepleitte integrale vrijspraak.

De moorden op Roossien en Mos vonden plaats in 2003 en 2004. Naar aanleiding van de verdenking tegen W. over de moord/doodslag op Oosterbeek (in 2017) is het onderzoek in die cold cases opnieuw opgepakt. Dat leidde tot nieuw bewijs. Tot in 2018 is vergeefs gezocht naar resten van Oosterbeek.

Doodslag zonder lijk

Het hof concludeert op grond van een groot aantal omstandigheden dat er buiten redelijke twijfel van kan worden uitgegaan dat ook Oosterbeek door toedoen van geweld is overleden en dat W. de dader is.

W. ontkent dat hij de feiten heeft gepleegd. Het hof legt tbs met dwangverpleging op omdat het hof de kans op herhaling onaanvaardbaar hoog vindt als de man na detentie zonder behandeling terugkeert in de maatschappij. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat W. moest worden onderzocht door een psychiater en een psycholoog.

