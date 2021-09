Operatie Alfa: OM gaat in 8 zaken in hoger beroep

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie gaat in acht gevallen in hoger beroep in Operatie Alfa. Eerder werden in dit onderzoek door de rechtbank veertien verdachten veroordeeld tot celstraffen van een tot zestien jaar. De hoogste straf was voor de 50-jarige Martien R. uit Oss, die wordt beschouwd als ‘de onbetwiste leider’ van een criminele organisatie.

Wapenhandel

Het OM is van oordeel dat bij meerdere verdachten de door de rechtbank opgelegde straffen niet in verhouding staan tot de ernst van de bewezen feiten. Daarbij komt dat de rechtbank ook verdachten op een aantal punten deels heeft vrijgesproken, bijvoorbeeld voor wapenhandel of het vervoeren van grote partijen drugs.

Tegen de volgende acht verdachten heeft het OM hoger beroep aangetekend:

Toon R. (56), broer van Martien R. (eis: 9 jaar – straf: 4 jaar)

Anjo R. (46), broer van Martien R. (eis: 3 jaar – straf: 1,5 jaar)

Tinus R. (61), broer van Martien R. (eis: 5 jaar – straf: 2,5 jaar)

Bea T. (52), de vrouw van Toon R. (eis: 5 jaar – straf: 2 jaar)

Martien van de P. (76), de oom van Martien R. (eis: 4 jaar – straf: 1 jaar)

Driekus N. (54), de vader van Martien N. (eis: 8 jaar – straf: 1,5 jaar)

Martien N. (26), de zoon van Driekus N. (eis: 9 jaar – straf: 5 jaar)

Siebren M. (58), adviseur van de organisatie (eis: 9 jaar – straf: 6 jaar)

Maximale straf

Hoofdverdachte Martien R. (op 29 in de Crime Top 100) is zelf tegen zijn maximale straf van zestien jaar cel in hoger beroep gegaan. Justitie had eerder ook zestien jaar tegen hem geëist. Ook andere verdachten, waartegen het OM geen hoger beroep heeft aangetekend, vinden hun straf te hoog. Ook zij zijn zelf in hoger beroep gegaan. Dat betekent dat alleen de 25-jarige Kaan D. geen hoger beroep krijgt. Volgens Omroep Brabant speelt in zijn zaak mogelijk mee dat hij nog strafrechtelijk vervolgd wordt voor de moord op Peter Netten en hem dus nog meer straf boven het hoofd hangt.

Afluisteren

De politie luisterde tijdens Operatie Alfa ruim anderhalf jaar lang gesprekken af die vooral werden gevoerd in het zogenaamde ‘kantoor’; een schuur op een woonwagenkamp in Oss. Het ‘kantoor’ was daarbij de vergader- en ontmoetingsruimte waar illegale activiteiten werden besproken, criminele contacten werden ontvangen, diverse harddrugs werden bewerkt en verwerkt en allerhande vuurwapens werden getoond en uitgeprobeerd. Ook werden gesprekken in auto’s afgeluisterd en in een woning op het kamp. In de lange reeks van afgeluisterde gesprekken praten verdachten zonder enige terughoudendheid over afpersingen, bedreigingen met geweld en het toepassen van geweld: ‘Ik denk op een stoel en stroom erop’.

Invallen

In november 2019 volgde een grote, dagenlange operatie, waarbij honderden kilo’s drugs en tientallen (automatische) wapens, munitie en enkele explosieven werden aangetroffen. Onder de grond (zie foto boven), maar ook op andere plekken op het kamp werden de wapens gevonden.