Hogere celstraf en tbs in hoger beroep voor doodschieten Bas van Wijk

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag de 23-jarige Samir El Y. in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van Bas van Wijk, in de zomer van 2020. Door een fout in de tenlastelegging legde de rechtbank El Y. eerder 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. De eis van het OM in hoger beroep was 16 jaar cel plus tbs.

(Beeld: Roel Janssen)

Op 8 augustus 2020 was Bas van Wijk (24) uit Badhoevedorp met een groep vrienden op een recreatiesteiger aan de Nieuwe Meer in Amsterdam Nieuw-West. Ook Samir El Y. was daar met drie anderen. Nadat eerder onenigheid tussen de beide groepen ontstond over het over en weer naar elkaar kijken, liep El Y. naar de andere groep toe. Hij haalde daar een pistool uit de zak van zijn zwembroek en sommeerde één van de vrienden uit de groep van Van Wijk zijn horloge af te geven. Die weigerde dit echter.

Twee kogels

El Y. laadde het pistool vervolgens door en schoot langs de knie van een tweede man, terwijl een derde man daar vlakbij stond. De schutter werd daarop aangesproken door Bas van Wijk, waarna El Y. twee kogels afvuurde die het slachtoffer troffen in zijn linkerbeen en zijn bovenlijf. Het horloge van de andere man werd vervolgens alsnog onder dwang afgegeven. Daarmee vluchtte El Y. weg van de plaats delict. Van Wijk overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Tijdens de zitting in hoger beroep is gebleken welke immense leegte zijn dood heeft achtergelaten bij de nabestaanden. Hun leven is volledig ontwricht. Ook op de drie genoemde mannen uit het groepje hadden de gebeurtenissen een enorme impact.

Gekwalificeerde doodslag

Samir El Y. heeft zich volgens het gerechtshof schuldig gemaakt aan gekwalificeerde doodslag. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor alleen doodslag. Op de tenlastelegging in eerste aanleg stond per ongeluk geen vermelding van plaats en pleegdatum bij de verdenking van gekwalificeerde doodslag (doodslag én beroving). Hierdoor kon de rechtbank zich niet uitspreken over gekwalificeerde doodslag maar alleen over doodslag. Voor gekwalificeerde doodslag gelden hogere straffen.

Naast gekwalificeerde doodslag wordt El Y. ook veroordeeld voor afpersing, twee bedreigingen en het voorhanden hebben en overdragen van vuurwapens. Vanwege de ernst van de feiten, maar ook rekening houdend met het feit dat El Y. verminderd toerekeningsvatbaar is, vindt het hof een gevangenisstraf van 12 jaar passend.

Langdurige behandeling

Vanwege de te lange duur van de procedure in hoger beroep legt het hof 11,5 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging op. Er is bij de schutter sprake van een ernstige persoonlijkheidsproblematiek waarvoor hij langdurig moet worden behandeld om het risico op toekomstig gewelddadig gedrag te beperken.