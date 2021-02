Hoofdofficier heeft recht op schadevergoeding door OM-rapport

Connect on Linked in

De voormalig hoofdofficier van justitie in Rotterdam, Marc van Nimwegen, heeft recht op een schadevergoeding omdat het rapport over hem, van een onderzoekscommissie van het Openbaar Ministerie, onzorgvuldig was. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De rechtbank oordeelt dat de commissie onvoldoende wederhoor bij Van Nimwegen heeft gehaald. Ook de inhoud van het rapport is op bepaalde punten onrechtmatig tegenover hem.

Onrechtmatig

Van Nimwegen had een civiele procedure aangespannen tegen het rapport van de Commissie Fokkens.

‘De commissie heeft door de manier waarop het rapport tot stand is gekomen onrechtmatig gehandeld’, schrijft de rechtbank in het vonnis.

Van Nimwegen kreeg in 2011 een relatie met de hoofdofficier van het functioneel parket, Marianne Bloos. Door deze affaire raakten andere hoofdofficieren geïrriteerd en werden de verhoudingen binnen de top van het Openbaar Ministerie ernstig verstoord. De commissie vond dat Van Nimwegen en Bloos de regels voor integriteit hadden geschonden door hun relatie te verzwijgen. Verder gunde Van Nimwegen een leveringsopdracht voor software aan het bedrijf van een familielid. Strafrechtelijk onderzoek in opdracht van het Parket-Generaal leverde geen strafbare feiten op.

Oordeel

In het onderzoek heeft de commissie de toepassing van hoor en wederhoor tegenover niet goed gehanteerd, aldus de rechtbank. Ook waren de conclusies in het rapport ‘te ferm’ geformuleerd. Oorzaak is volgens de rechtbank dat de commissie én de feiten wilde geven én een oordeel over het handelen van Van Nimwegen.

Na het vaststellen van een onrechtmatige daad tegen iemand is een schadevergoeding mogelijk. De hoogte van de schadevergoeding voor Van Nimwegen wordt in een volgende procedure vastgesteld. Van Nimwegen is geschorst en later ontslagen door het OM. Hij heeft daartegen bezwaar aangetekend.