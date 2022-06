Hoofdverdachte aanslagen fruitbedrijf: ‘Ik ben de grote boze wolf en die moet hangen’

Connect on Linked in

Ali G. (37), de hoofdverdachte van de afpersingen en aanslagen op fruitbedrijf De Groot in Hedel, verklaarde maandag in de rechtbank in Arnhem, dat hij wel in de drugshandel zat maar met de aanslagen niets te maken heeft.

Volgens Brabants Dagblad was de geboren Bussumer van plan om zich vandaag, op advies van zijn advocaten, te beroepen op zijn zwijgrecht, maar daar slaagde hij niet helemaal in. Onder meer vanwege de grote media-aandacht voor zijn zaak, zou G. zich door te verklaren ‘kwetsbaar maken’ in de EBI in Vught, stelde zijn advocaat Christian Flokstra.

EBI

Ali G. werd onlangs overgeplaatst naar het zwaarste regime omdat het Openbaar Ministerie stelt dat er aanwijzingen zijn dat G. vanuit zijn cel is doorgegaan met ‘crimineel handelen’. Hij zou volgens justitie vanuit de gevangenis aanslagen aan zijn blijven sturen.

Sky ECC

‘Ik heb beloofd dat ik niets ga zeggen, maar het jeukt’, aldus G. vandaag in de rechtszaal. G. slaagde er dan ook niet in zijn mond te houden. Toen het ging over een verijdelde aanslag op een familielid van De Groot in Hilversum, vertelde hij tegenover de rechtbank uitgebreid over een Sky ECC-telefoon, die de politie in januari 2021 in beslag nam.

In versleutelde chats sprak G. onder meer over drugshandel, zo bekende hij tot verrassing va zijn advocaten. ‘Ook ik ben een van die domme gasten die erin is getrapt. Ik stuurde ook berichten over De Groot en de Kapelstraat in Hilversum.’

‘Niets mee te maken’

Uit de berichten zou volgens G. blijken dat hij juist niet achter de aanslagen zit. ‘Ik kom er niet helemaal koosjer uit, maar wat voor mij van belang is, is dat de berichten laten zien dat ik met De Groot niets te maken heb. Aan die communicatie is te zien dat het de beslissing van iemand anders was om daar een aanslag met een vuurwerkbom te plegen.’

Om er vervolgens aan toe te voegen “dat ze hem lekker kunnen oppakken voor drugshandel”. ‘Er zit genoeg bewijs in die berichten.’

‘Grote boze wolf’

Toen justitie ondertussen bleef vragen die volgens G. dan wél de opdrachtgever van de aanslagen is, reageerde hij zwaar gepikeerd. ‘Ik ga nooit never ever iemand verraden. Ik ben geen Nabil B. (kroongetuige Marengo-proces). Ik ga liever 30 jaar zitten. Ik ben de grote boze wolf en die moet hangen.’

Het strafproces tegen Ali G. duurt tot en met donderdag. Het OM komt woensdag met de strafeis. De uitspraak volgt pas in het najaar.

Lange celstraffen

In april zijn er tien mannen veroordeeld tot (zware) celstraffen voor een aantal aanslagen bij (voormalig) medewerkers en familieleden van fruitbedrijf De Groot. De hoogste straf van tien jaar is voor uitlokker Yassine A. (21) uit Hilversum, de halfbroer van hoofdverdachte Ali G.