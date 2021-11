‘Politie-undercovers spreken officier van justitie tegen’

Connect on Linked in

In de rechtszaak over verdachten van afpersing en bedreigingen tegen medewerkers van fruitbedrijf De Groot uit Hedel zeggen undercoveragenten van de politie, die zich tijdens een actie voordeden als zware criminelen, dat er tijdens deze intimidatie-actie live werd meegeluisterd door collega’s, aldus het Algemeen Dagblad. Eerder zei een officier van justitie dat er niet live werd meegeluisterd. Ongeveer een jaar geleden werd een jonge verdachte door de agenten in een busje “ontvoerd”. De politie-infiltranten eisten van hem op intimiderende toon informatie over wie er achter de campagne tegen De Groot zat.

Technisch niet mogelijk

Volgens een proces-verbaal over de actie was er totaal geen sprake was van geweld en dwang geweest, en was de verdachte uit eigen beweging het busje ingestapt. De verdachte zegt juist dat er wel sprake was van enig geweld en dwang.

De officier van justitie zei in juni vorig jaar tijdens een zitting dat het ’technisch’ niet mogelijk was om de actie te volgen en dus ook geen opnames waren gemaakt. Twee weken geleden zijn twee politiemensen die betrokken waren bij een onderzoeksrechter verhoord. De twee hebben verklaard dat zij live konden meeluisteren, omwille van de veiligheid. Ook gaven de agenten toe dat er wel kon worden opgenomen. Er was voor gekozen om de opnames niet op te slaan.

Arnhem

Anders dan de officier van justitie in eerste instantie verklaarde was er ook contact met een observatieteam dat het busje in de gaten hield. Dat team blijkt geen proces-verbaal te hebben opgemaakt.

In het busje legde de verdachte belastende verklaringen af over onder anderen Ali G. en diens halfbroer. G. werd kort daarna opnieuw aangehouden in de zaak, nadat hij eerder wegens gebrek aan ernstige aanwijzingen tegen hem op vrije voeten was gekomen. De jongen zou enige tijd ernstig zijn bedreigd.

Deze dinsdag is er weer een voorbereidende zitting in het proces tegen Ali G. en medeverdachten bij de rechtbank in Arnhem.

