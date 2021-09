Verdachte aanslagen tegen fruitbedrijf op vrije voeten

Connect on Linked in

Eén van de verdachten in de zaak “Panter” over een serie aanslagen rond Hedel tegen familie en medewerkers van fruitbedrijf De Groot is deze week op vrije voeten gesteld. De 20-jarige A. L. (20) werd verdacht van medeplegen van poging moord omdat hij volgens de officier van justitie betrokken was bij het gooien van een vuurwerkbom tegen de ruit van een woning in Kerkdriel. Dat gebeurde in de nacht van 22 op 23 november vorig jaar.

Ruit

Volgens de politie was het de bedoeling dat de vuurwerkbom door de ruit in de woning zou terechtkomen. Dat lukte echter niet en de bom ging af op straat voor de woning waarbij er flinke schade ontstond. De twee bewoners van het pand waren op dat moment aanwezig.

Drie personen kwamen in een auto aanrijden. Twee van hen stapten uit, staken de vuurwerkbom aan, en een van hen gooide die tegen het pand. A. L. heeft volgens justitie het explosief aangestoken en aan zijn mededader gegeven die het weggooide.

Advocaat Willem van Vliet had om schorsing van de voorlopige hechtenis gevraagd gezien de jonge leeftijd van zijn cliënt, die geen strafblad heeft, en slechts betrokkenheid bij één zaak verweten wordt. A. L. zit sinds het begin van dit jaar vast.

Tien verdachten

De zaak Panter draait om tien verdachten. Twee van hen zijn nu op vrije voeten: A. L. en een minderjarige verdachte. Die laatste zou volgens justitie de vuurwerkbom tegen de woning hebben gegooid. De hoofdverdachte is Ali G. (36) die de verschillende aanslagen en bedreigingen zou hebben aangestuurd en afperspogingen zou hebben gedaan. Overigens is een persoon die via Snap verdachten aanstuurde niet aangehouden.

In het onderzoek is in december door undercover-agenten van de politie een jonge verdachte bedreigd en in een bestelbusje getrokken. De agenten deden zich voor als zware criminelen die wilden weten wie er achter de aanslagen in Hedel zat. Deze heeft vervolgens bij de politie bekend zelf bij vier of vijf aanslagen betrokken te zijn geweest en ook gewezen op betrokkenheid van Ali G.. Hij is niet voor de rechter gebracht in de zaak.

De bedreigingen tegen het fruitbedrijf De Groot zijn begonnen vanaf mei 2019 (er zijn al mensen veroordeeld tot vijf jaar cel voor eerdere aanslagen). Justitie stelt dat het bedrijf verantwoordelijk is gesteld voor de inbeslagname van 400 kilo cocaïne in het bedrijf.

Ali G. ontkent iedere betrokkenheid en heeft gezegd dat er bij fruitbedrijf cocaïne is verdwenen en dat het fruitbedrijf al langer betrokken was bij cocaïnehandel. Begin september verlengde de rechtbank het voorarrest van onder meer Ali G..

In december is er weer een pro forma-zitting in de zaak, over de voorlopige hechtenis. Volgend jaar februari staat de inhoudelijke behandeling gepland.

Overigens zijn de aanslagen ook na aanhouding van de groep verdachten doorgegaan. De politie beschermt momenteel honderden (ex)medewerkers van het bedrijf in meerdere of mindere mate.

