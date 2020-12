Connect on Linked in

De politie denkt dat verdachten in het onderzoek naar Roger “Piet Costa” P. konden lezen in bepaalde politiesystemen. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van door de politie onderschepte EncroChat-berichten. De politie slaagde er dit voorjaar in maandenlang mee te lezen met gebruikers van het EncroChat-systeem.

15.000 euro

Mensen die communiceren onder de namen Typicaltea en Mysticsteak voerden dit jaar een gesprek op EncroChat.

Eén van hen zegt dat hij 15.000 euro betaalt ‘om elke dag in het systeem te kunnen kijken’. Typicaltea schrijft ook: ‘Ik lees net in het popo-systeem. Er loopt een onderzoek op jou of je vrouw. Witwassen.’ De twee worden gezien als leden van de criminele organisatie van Roger P. (49). P. is verdacht van het leiden van een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde en voorbereiden van geweldsdelicten.

Roger P. en zijn mensen komen er achter dat de recherche ‘een heftig onderzoek’ naar hen doet. ‘Er kunnen alleen bepaalde mensen in, hoge agenten’, is de conclusie van één van de gesprekspartners.

Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het gegeven dat de politie naar aanleiding van eerdere corruptiezaken in bepaalde systemen de toegankelijkheid heeft beperkt tot bepaalde personen of hoger geplaatste agenten.

Popo

Uit de Encro-gesprekken valt op te maken dat een rivaal van “Piet Costa” P. ook toegang heeft tot politie-informatie. Dat gaat om Ali Reza D., een man van Iraanse afkomst die in de cocaïnehandel samenwerkte met P. maar uiteindelijk 100 miljoen euro van de groep van P. zou hebben gestolen.

‘Wie heeft hij die hem daarbij kan helpen?, vraagt iemand uit zijn organisatie over zijn rivaal Ali de Iranees. ‘Die popo van hem toch?’, is het antwoord, verwijzend naar popo, straattaal voor agent. Deze Ali zou overigens de groep van “Piet Costa” P. en een officier van justitie op een dodenlijst hebben gezet.

Op 4 en 7 december staat een aantal verdachten, onder wie Piet Costa terecht voor onder meer voorbereiden van geweldsdelicten met de “martelcontainers” die zijn aangetroffen in Wouwse Plantage.