‘Huurmoordenaar’ Taghi niet opgepakt in Brazilië (UPDATE)

Nadat het Openbaar Ministerie in Rotterdam eerst aan het begin van de vrijdagavond aan Crimesite bevestigde dat de van moord en moordpoging verdachte Gerel Palm was aangehouden in Rio de Janeiro heeft het deze bevestiging rond 21.00 weer ingetrokken.

Onjuist

Een doorgaans betrouwbare bron meldde aan het begin van de avond aan Crimesite dat Palm mogelijk was aangehouden.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam bevestigde daarna deze aanhouding, en voegde daaraan toe dat Palm in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro was opgepakt. De melding over de aanhouding blijkt nu dus onjuist te zijn.

Gerel Palm (37), staat sinds 2017 op de Nationale Opsporingslijst vanwege een dubbele liquidatiepoging. Hij is sinds december 2015 ook verdacht van de moord op de Nieuwegeinse Spyshop directeur Ronald Bakker, op 9 september 2015 in Huizen. De politie rekent hem tot de groep van Ridouan Taghi.

June

Hij is verdacht van lidmaatschap van de criminele organisatie die justitie in het Marengo-onderzoek op het oog heeft.

In de nacht van 11 december 2016 werden langs een provinciale weg bij Noordeloos twee zwaargewonde mannen gevonden. Justitie denkt dat Palm deze twee mensen heeft willen liquideren. De slachtoffers waren twee mannen van Antilliaanse komaf.

De politie denkt dat Palm, die in het milieu ook bekend was als “June”, de man is die in 2015 Ronald Bakker heeft doodgeschoten. Getuigen vertelden aan de politie dat de dader op een motor was ontkomen. Hij zou na de moord zijn geflitst op een snelweg tussen Utrecht en Hilversum op een motor.

Suriname

Gerel Palm werd op 1 maart 2017 opgepakt in Suriname maar ontsnapte niet lang daarna uit de plaatselijke Flora-gevangenis, nadat hij met een vuurwapen een bewaker onder schot hield.

Palm woonde geruime tijd in Nieuwegein en was volgens de politie een contact van Ridouan Taghi. Hij komt in het Marengo-onderzoek, naar verschillende moorden die door Taghi en medeverdachten zouden zijn gepleegd prominent naar voren.

De politie zette een beloning van 15.000 euro op de tip die tot zijn aanhouding zou leiden. In 2018 was er in Nieuwegein een inval van politie die mogelijk verband hield met onderzoek naar Palm.

Behalve dat Palm in Rio de Janeiro is aangehouden wil het Openbaar Ministerie geen enkel commentaar geven.