Ierse politie: Nederlanders betrokken bij grote cocaïnesmokkel

In Ierland zijn door de politie afgelopen week twee Nederlanders opgepakt in verband met grootschalige invoer van cocaïne over zee. In totaal zijn er volgens Ierse media tien mannen gearresteerd met ook Spaanse, Ierse en mogelijk Servische nationaliteit. De politie kwam donderdag in actie bij Skibbereen in West-Cork.

Duikers

Vrijdag hebben duikers van de Ierse marine voor de kust bij het dorpje Leap gezocht naar een grote voorraad cocaïne die in zee zou zijn gedumpt.

De politie vermoedt dat de verdachten op weg waren om cocaïne aan land te brengen met een verstevigde opblaasboot met krachtige buitenmoord motoren. Ze waren met een camper en een auto onderweg. Vlak bij stond een vrachtwagencombinatie waar de drugs waarschijnlijk in hadden moeten worden afgevoerd. De opblaasboot was verborgen in de vrachtwagen.

Op het moment van de arrestatie leek het groepje onderweg te zijn naar het strand bij Leap. Op dat moment werden ze al enige tijd in de gaten gehouden door de politie.

Slecht weer

Waarschijnlijk beschikte de Ierse politie over informatie dat er afgelopen week drugs aan land gebracht zouden worden.

De operatie van de smokkelaars op zee werd waarschijnlijk bemoeilijkt door het slechte weer.

Door de politie is tot nu toe niet gemeld dat er drugs in beslag zijn genomen. Maar in de media wordt wel gesproken over een zending van 1,5 tot 2 ton cocaïne. Waarschijnlijk is de cocaïne per vrachtschip vanuit Zuid-Amerika naar de Ierse kust vervoerd.

Zie ook:

‘Steeds meer cocaïne gesmokkeld via Ierse kust’

Vier verdachten vast voor Iers megatransport

Ierse militairen enteren vrachtschip uit Curaçao: 2,2 ton cocaïne gepakt (UPDATE VIDEO)