‘Steeds meer cocaïne gesmokkeld via Ierse kust’

Steeds meer ladingen cocaïne vinden hun weg Europa in, via de Ierse kust. Het land kan maar weinig tegen doen, omdat ze slechts over een patrouilleboot beschikt om de kustlijn mee te controleren. Ook is het Kinahan-kartel uit het land afkomstig.

Beeld: Het Kinahan-kartel uit Ierland domineert de internationale drugsmarkt voor een groot deel.

Balen

Eind september haalden Ierse commando’s 2,2 ton coke van een vrachtschip, dat de Ierse wateren probeerde te ontvluchten. Deze zomer vonden wandelaars balen cocaïne met een gewicht van 60 kilo op de stranden van Donegal. Die waren waarschijnlijk overboord geslagen van een schip met een smokkellading.

Explosief toegenomen

Het is volgens de Ierse politiechef Justin Kelly ‘onvermijdelijk’ dat steeds grotere drugsladingen via Ierland hun weg vinden naar de Europese markt. Volgens voorzichtige schattingen wordt er jaarlijks voor ruim 10 miljard euro aan cocaïne verhandeld in de EU. Door de explosief toegenomen consumptie is de Europese Unie uitgegroeid tot de aantrekkelijkste markt voor de kartels. Dit schrijft de NOS op haar website.

Kartel

De NOS noemt het Ierse Kinahan-kartel als belangrijke factor hierin. Deze misdaadfamilie begon als een bende van lokale drugdealers op de straten van Dublin en is uitgegroeid tot een van de grootste criminele organisaties ter wereld met een geschat vermogen van een miljard euro. ‘De Kinahans verdienen een groot deel van hun geld met cocaïne en ze hebben innige banden met de Zuid-Amerikaanse kartels’, aldus de NOS.

Grillig

Wat niet meehelpt in de aanpak, is het feit dat Ierland slechts over een patrouilleboot beschikt om de smokkelaars aan te pakken. Ook de grillige kustlijn maakt het voor smokkelaars makkelijker om drugs aan land te brengen, ondanks het feit dat Ierland niet bepaald in een Europese logistieke route ligt.

De Kinahans worden in verband gebracht met het drugsnetwerk van de Bosnische Nederlander Edin G. die wordt verdacht van grootschalige drugshandel.

Daniel Kinahan werd in 2019 door de Nederlandse politie nog bijna verward met Ridouan Taghi, tijdens een observatie in Dubai.