In hoger beroep 13 jaar cel voor “Kleine Wolf” wegens liquidatiepoging

Het gerechtshof in Arnhem heeft in hoger beroep 13 jaar cel opgelegd aan de 29-jarige Maurits R., alias “Wolfje”, of “Kleine Wolf”. Hij is veroordeeld voor de poging tot liquidatie van een man in Gronau (Duitsland) op 24 mei 2017 en het bezit van een vuurwapen met munitie. De straf valt in feite een jaar hoger uit dan in eerste instantie is opgelegd.

Al eerder 12 jaar cel

Maurits R. werd in april 2019 al veroordeeld tot 16 jaar cel voor twee brandstichtingen in Almelo, waarbij twee oudere vrouwen ternauwernood ontkwamen. Die straf werd in hoger beroep omgezet naar 12 jaar, waardoor R. nu in totaal is veroordeeld tot 25 jaar cel.

Hij is vrijgesproken van het schieten op club LuxXx in Enschede, op twee woningen in Enschede en op een woning in Almelo, allemaal in september 2017. R. zit sinds 11 november 2017 in voorlopige hechtenis.

Over de 13 jaar cel voor Maurits R. in hoger beroep zegt het hof:

Het hof legt een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf op gelet op de achteloosheid en onverschilligheid waarmee de feiten zijn begaan. Het hof overweegt in het bijzonder dat als de grenzen in het gedrag worden opgezocht daar ook tegenover staat dat de grenzen in de op te leggen straffen moeten worden opgezocht.

“Grote Wolf”



Eerder al werd zijn broer Henri W., alias “Grote Wolf”, veroordeeld tot 25 jaar cel voor een reeks moordaanslagen, waarbij onder meer een kapper in Enschede in brand werd gestoken. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep.

De twee broers zouden volgens justitie hebben gehandeld in opdracht van Simo D. en Marcus T., die in februari dit jaar werden veroordeeld tot bijna 27 jaar cel.