Italiaanse minister in Emiraten om uitlevering Italiaanse crimineel te vragen

De Italiaanse minister van Justitie Marta Cartabia is vorige week in Abu Dhabi geweest om een uitleveringsverzoek voor de veroordeelde Camorra-baas Raffaele Imperiale te ondersteunen, zo meldt het Italiaanse ministerie van Justitie. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben tot nu toe geweigerd om uitvoering te verlenen aan Italiaanse verzoeken. Imperiale is vorig jaar in Dubai aangehouden en daarna weer op vrije voeten gesteld.

Derde uitleveringsverzoek

Cartabia had een ontmoeting met haar collega Abdullah Al Nuaimi. Er is nu een derde uitleveringsverzoek voor Raffaele Imperiale gedaan. Het Openbaar Ministerie in Napels wil hem voor de rechter brengen voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie.

Imperiale woont al jaren in Dubai, waar hij werd behandeld als de legale ondernemer die hij zegt te zijn. De Italiaanse justitie denkt dat hij behoort tot de Amato-Pagano-clan van de Camorra, en dat hij connecties onderhield met onder meer Ridouan Taghi en de Ierse Kinahan-clan.

Camorra

Dubai heeft afgelopen januari een tweede uitleveringsverzoek afgewezen, overigens zonder een reden voor die weigering te geven. Na de arrestatie in augustus 2021 had het Openbaar Ministerie van Napels een eerste uitleveringsverzoek ingediend met betrekking tot twee bevelen tot voorlopige hechtenis: het eerste met betrekking tot een veroordeling voor drugshandel, het andere met betrekking tot een recenter aanhoudingsbevel, voortkomend uit een onderzoek naar cocaïne-importen door verschillende clans van de Camorra.

Overeenkomst

Cartabia heeft haar collega in Abu Dhabi ‘met klem’ verzocht een ‘snelle uitvoering’ te geven aan de door Italië ingediende uitleveringsverzoeken. Ook sprak ze de hoop uit op een ‘meer vruchtbare gerechtelijke samenwerking’ tussen de twee landen.

Nederland heeft met de emiraten een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over samenwerking bij opsporing en uitlevering van door Nederland gezochte personen. Italië heeft niet zo’n overeenkomst.

Raffaele Imperiale sloot een deal over een lagere strafeis voor het terugbezorgen van twee schilderijen van Vincent van Gogh, die waren gesloten uit het Amsterdamse Van Gogh-musuem, en die hij zou hebben gekocht in 2003.

In februari is vanuit Dubai een Belg uitgeleverd naar België.