Hollandse criminelen niet meer veilig in Dubai

Nederlandse drugsbaronnen zullen het moeilijker krijgen om zich vanuit Dubai bezig te houden met georganiseerde misdaad. Minister Grapperhaus van Justitie heeft namelijk zondag een verdrag gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten, voor wat betreft rechtshulp in strafzaken, en het uitleveren van verdachten.

door Joost van der Wegen

Oprollen

Grapperhaus ondertekende vandaag, samen met de minister van Justitie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), een verdrag waardoor de opsporingsdiensten van beide landen sneller kunnen reageren op elkaars verzoeken en beter informatie kunnen uitwisselen, om criminele organisaties op te rollen.

Landgrenzen

De aanpak van internationale ondermijnende criminaliteit strekt zich steeds verder uit over landsgrenzen heen, aldus de minister. ‘In de aanpak van internationaal opererende criminelen die meer en meer over grenzen lijken te gaan met moord en doodslag, wapen- en drugshandel en in hun witwaspraktijken, zijn de VAE voor Nederland een belangrijke partner. Dat hebben we de afgelopen jaren ook kunnen zien in de samenwerking tussen onze landen op dit vlak.’

Ook het Openbaar Ministerie is tevreden met het verdrag. Ze is blij met het ‘intensiveren van de rechtshulprelatie, het gezamenlijk aanpakken van criminele geldstromen en het ontmantelen van criminele machtsstructuren.’

Verborgen

De politie noemt het verdrag een belangrijke stap: ‘Logistieke en financiële stromen gaan over internationale grenzen en spelers houden zich op allerlei plekken in de wereld verborgen. Internationaal georganiseerde misdaad kunnen we alleen samen met onze internationale partners aanpakken.’

Arrestaties

Het is de VAE kennelijk ernst met de aanpak van de georganiseerde misdaad, waarvan veel kopstukken de afgelopen jaren in Dubai werden gesignaleerd. Vorige week nog meldde de politie van Dubai de arrestatie van de Italiaanse camorra-leider Raffaele Imperiale.

Eerder kon Nederland met de hulp van Dubai drugshandelaar Ridouan Taghi aanhouden en naar Nederland laten komen. Ridouan Taghi zegt daarover overigens in zijn verdediging dat de Nederlandse autoriteiten om dit voor elkaar te krijgen ‘een nepverhaal’ hebben verspreid over ‘zijn banden met Iran.’

Volgens hem moest dat verhaal Dubai overhalen om hem zonder rechterlijke toestemming op een vliegtuig naar Nederland te zetten.

