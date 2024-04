Jaar cel voor aanslag bij woning Vlaardingse loodgieter

Connect on Linked in

De rechtbank heeft een 24-jarige man veroordeeld tot een celstraf van een jaar, voor het voorbereiden van een aanslag bij het huis van de Vlaardingse loodgieter die al maandenlang het doelwit is van aanslagen. Dat meldt de NOS.

Beeld: het huis van de loodgieter in Vlaardingen was meerdere keren doelwit van explosies.

Ontdekt

Radley C. werd in de nacht van 23 december met een 30-jarige medeverdachte door agenten ontdekt in een auto die in de buurt van de woning van loodgieter Ron van Uffelen stond. Toen agenten de auto controleerden, vonden zij een mortierbom, een bivakmuts en werkhandschoenen. De medeverdachte, de chauffeur, kreeg onlangs al 14 maanden celstraf.

Niet weten

Tijdens de behandeling van de zaak begin deze maand vertelde C. dat hij die avond iemand naar Vlaardingen moest brengen. Naar eigen zeggen wist hij niets van een mogelijke aanslag of een bom in de auto. Ook zei hij niet te weten van de vele explosies bij de loodgieter, tekent de NOS op.

De rechter gaat hier niet in mee en oordeelt dat C. wel degelijk wist dat er iets speelde. De rechtbank merkt wel op dat de loodgieter veelvuldig het slachtoffer is geweest van aanslagen, maar dat er geen bewijs is dat deze verdachte daarbij betrokken is, meldt Rijnmond.

De straf voor C. valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had vijftien maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist. De medeverdachte staat op een later moment voor de rechter.

Betrokkenheid

In december werd al een 17-jarige verdachte aangehouden, na een aanslag op het huis. Kort na de aanslag op 12 december werd in Rotterdam-Zuid een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag eerder die nacht.