Jaar minder cel voor moordenaar Jalink in hoger beroep

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Gideon G. veroordeeld tot 22 jaar celstraf voor de liquidatie van Vincent Jalink in 2016 in Diemen. Het slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van zijn jonge kind.

Beeld: de in 2016 doodgeschoten Vincent Jalink

Moord

De 33-jarige man Gideon G. uit Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van de moord op Vincent Jalink (38) in 2016, in Diemen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit woensdag beslist.

De rechtbank legde eerder een gevangenisstraf van 23 jaar op. Het hof legt een lagere straf op, omdat het proces te lang duurde bij zowel de rechtbank als het hof. De eis van het Openbaar Ministerie (OM) was 23 jaar gevangenisstraf.

Onder vuur

Jalink werd ’s avonds voor zijn huis aan de Klipperweg in Diemen-Noord met een automatisch wapen onder vuur genomen vlak nadat hij zijn auto had geparkeerd. Hij werd door twaalf kogels geraakt en overleed een uur later in het ziekenhuis.

Bij de schietpartij waren twee mannen betrokken. Justitie zag Gideon G. en Jerello G. (24) als de uitvoerders van de liquidatie op Vincent Jalink, maar op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden stelt de rechtbank vast dat Gideon G. de schutter was.

Ook werd op de vluchtroute van de daders een zwart petje gevonden met daarop dna-sporen van Gideon G. Ook zijn tijdens het onderzoek belastende versleutelde pgp-berichten gevonden die de dader linken aan andere verdachten.

Zwaarwegend

De rechtbank woog in 2020 in haar straf zwaar mee dat de moord werd gepleegd voor de ogen van het toen 9-jarige zoontje van Jalink en dat de moord op een koelbloedige en zakelijke manier is gepland en uitgevoerd. ‘De moord heeft op het zoontje en alle andere nabestaanden tot veel pijn en verdriet geleid en zij moeten nog dagelijks leven met de gevolgen.’

Tijdens eerdere zittingen voor de rechtbank wilde de dader niets zeggen over de achtergrond van de moord. Ook toonde G. geen enkel berouw ten opzichte van de familie van het overleden slachtoffer. Dit alles rekende de rechtbank hem destijds zwaar aan.

Pet

De verdediging stelde tijdens de behandeling in hoger beroep dat er in het vooronderzoek fouten zijn gemaakt en concludeerde daaruit dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging.

Het hof stelde vast dat een pet, aangetroffen op de vluchtroute, is vernietigd en de officier van Justitie die informatie pas in een zeer laat stadium deelde.

De rechters oordeelden echter dat deze tekortkomingen niet hebben geleid tot een oneerlijk proces, nu sporen op deze pet waren veiliggesteld en aan die sporen meerdere nadere onderzoeken plaatsvonden. Wel vond ze het zorgelijk dat in een onderzoek naar een liquidatie zulke fouten worden gemaakt.

Passend

Het hof vond de maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar in eerste instantie passend gezien de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het is gepleegd. Maar ze liet woensdag weten dat ze rekening moet houden met de 7 jaar gevangenisstraf voor een voorbereiding van een andere moord, waarvoor G. in 2017 is veroordeeld. Een verdachte mag niet meer straf krijgen in twee losse zaken dan in één zaak met meerdere losse misdrijven.

G. zit al vast omdat hij eerder veroordeeld is tot zeven jaar cel wegens het voorbereiden van een liquidatie van een assistent-trainer van voetbalclub Odin ’59 in Heemskerk (2016).

Eerder werd ook een Urker visser aangehouden in verband met deze zaak, en weer vrijgelaten. De moord op Jalink zou verband houden met de investering van een miljoen euro, waarvoor geen drugs geleverd werden, waarna een moordopdracht uitging.