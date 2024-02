Jaouad W.: volgens justitie hoofdpersoon in moordorganisatie

Connect on Linked in

De politie ziet in de dinsdagmorgen opnieuw in voorlopige hechtenis geplaatste Joey (Jaouad) W. (44) een van de hoofdpersonen in de criminele moordorganisatie die ook wel de 26Koper-groep is genoemd. Deze mannen zouden moorden hebben uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi, tegen wie in het lopende Marengo-proces levenslang is geëist.

Door @Wim van de Pol

W. wordt nu verdacht van betrokkenheid bij de moorden op Mohamed Alarasi (20 januari 2014 in Amersfoort), Rinus Moerer (14 april 2014 in Steenbergen) en Samir Jabli (1 december 2014 in Amersfoort).

Mogelijk wordt hij ook vervolgd voor de dubbelmoord langs snelweg A27, bij een restaurant ter hoogte van Houten, op Pieter Vos en Jaap Zillig in 2011.

Taghi is tot nu toe geen van deze vijf liquidaties ten laste gelegd.

Autodiefstallen

De recherche kwam in 2015 de Koper-groep op het spoor door een onderzoek naar autodiefstallen in Rotterdam. Tijdens een observatie werd op 19 mei 2015 gezien dat Jaouad W., naar binnen ging bij een garagebox in Maurik, waar een gestolen Audi stond. Van de garagebox in het buitengebied van Utrecht, voerde het onderzoek naar een gehuurde opslagruimte in Nieuwegein. Daar lag een flinke voorraad vuurwapens opgeslagen. Jaouad W. was één van de hoofdverdachten, en de recherche bracht rond om hem heen een criminele organisatie in beeld, waarvan de leden, ook volgens in auto’s afgeluisterde gesprekken, loerden op mensen die kennelijk moesten worden vermoord.

Ze observeerden verschillende personen en testten wapens uit op verlaten plaatsen in de provincie Utrecht. Ook vond de recherche een notitieboekje waarin kennelijk een kasboek werd bijgehouden voor de inzet van “heads” en “spotters”. Aan een zekere “Boek” werden betalingen gedaan. De recherche concludeerde uit allerlei ander bewijs dat “Boek” een bijnaam van Joey W. was.

Op 15 juli 2015 werd W. in 26Koper gearresteerd.

Doorbraak

Een doorbraak in het onderzoek 26Koper waren de getuigenverklaringen van Ebrahim B. die zich in de zomer van 2015 zo onveilig voelde dat hij zich meldde op een politiebureau, en vertelde dat hij ernstig werd bedreigd door de groep van Ridouan Taghi. Hij werd verschillende keren verhoord door de politie. B. gaf aan dat hij een man herkende die hem eerder met de auto zou hebben achtervolgd. Hij identificeerde die man als een ‘hitman’ van Taghi, en noemde naam van Joey, een Surinamer uit Nieuwegein, die was aangehouden in het Koper-onderzoek in verband met de wapenvondst in Nieuwegein.

B. was een vriend van Ranko Scekic (45), de Utrechter die in juni 2016 op de Kretadreef in Utrecht werd doodgeschoten.

Na de politieverhoren dook E. onder. Hij werd in 2022 in Spanje op 52-jarige leeftijd geliquideerd.

Peilbakenset

Joey W. werd op 19 januari 2014, een dag voor de liquidatie van Mohammed Alarasi (foto), door de politie gecontroleerd in Amersfoort. Hij zat in een auto samen met een latere medeverdachte in het Koper-onderzoek.

In de auto lag een koffer van een professionele peilbakenset. De recherche denkt nu dat de twee toen bezig waren met de voorbereiding van de liquidatie van Samir Jabli. Bij vergissing werd echter eerst Alarasi doodgeschoten.

Motorscooter in Steenbergen

De Brabantse fruithandelaar Rinus Moerer was in de jaren 2012 tot 2013 betrokken bij grootschalige import van cocaïne, zo bleek uit het grote onderzoek rond de voor corruptie veroordeelde EU-douanier Gerrit G..

Op 11 januari 2014 werd hij in Steenbergen door een onbekend gebleven persoon op een motorscooter in zijn been geschoten. Op 14 april 2014 nam opnieuw iemand op een motorscooter Moerer onder vuur, ditmaal was hij dodelijk getroffen. Hij overleed later in een ziekenhuis.

IJsselstein

Informatie uit verschillende onderzoeken bracht de recherche in de jaren daarna op het spoor van Joey W..

Bij een doorzoeking in een huis in IJsselstein waar W. wel eens verbleef vonden rechercheurs onder andere een navigatiesysteem waaruit bleek dat de gebruiker hiervan precies op de adressen was geweest waar de aanslagen op Moerer waren gepleegd en de motorscooter na de moord uitgebrand was gevonden.

Rol

Destijds was er voor het Openbaar Ministerie te weinig bewijs om Jaouad W. te vervolgen voor de Amersfoortse moorden en de moord op Moerer. Nu zien de officieren van justitie dat kennelijk wel. Wat deze aanwijzingen inhouden is nog niet bekend. Wat de rol is die aan W. wordt toegedicht door justitie is evenmin.

Mogelijk zal justitie ook andere veroordeelde mannen uit het 26Koper-onderzoek gaan vervolgen voor de moorden in Amersfoort en Steenbergen. Ook tegen enkelen van hen bevat het Koper-dossier aanwijzingen.