‘Joran krijgt celstraf voor drugs, tot 2045 vast, in Peru’

De Nederlander Joran van der Sloot (35) heeft maandag bovenop zijn lopende celstraf voor doodslag nog eens achttien jaar cel gekregen voor drugssmokkel in zijn gevangenis in Peru. Dat meldt De Telegraaf op gezag van de advocaat van Van der Sloot. Van der Sloot kreeg al 28 jaar cel voor gekwalificeerde doodslag op de Peruaanse Stephany Flores. ‘Het doet me weinig’, zo staat in een appje dat De Telegraaf via de advocaat kreeg doorgespeeld.

Postpakketten

Vanuit de gevangenis van Juliaca, in het uiterste zuiden van Peru, heeft Van der Sloot opdracht gegeven om cocaïne naar binnen te smokkelen. De drugs werden via een familielid van een medegevangene in een knolgewas ingevoerd. Van der Sloot verkocht de drugs binnen aan medegedetineerden maar ook in het buitenland. Hij verstuurde de cocaïne verstopt in postpakketten. Op zeker moment ontdekte personeel van de inrichting de smokkel.

35 jaar

Van der Sloot kreeg in 2012 al 28 jaar cel en een boete van (omgerekend) 50.000 euro voor het doden van een jonge vrouw. In Peru geldt de regel dat een gevangenisstraf in totaal nooit meer dan 35 jaar mag duren. Dat betekent dat Van der Sloot nu tot 2045 in Peru vast zal zitten.

Van der Sloot werd in 2010 opgepakt in Chili. Hij was op de vlucht nadat hij in Lima-Miraflores in een hotel de Peruaanse Stephany Flores had doodgeslagen en beroofd. Hij was haar in de avond ervoor tegengekomen in een casino. Van der Sloot verbleef in Lima omdat hij deelnam aan een pokertoernooi.

Challapalca

Op de dag vijf jaar eerder verdween in 2005 op Aruba de Amerikaanse Natalee Holloway. Ook haar had hij in een casino ontmoet. Nadat hij seks met Holloway had gehad op het strand werd niets meer van het meisje vernomen. Van der Sloot werd vervolgd maar de zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Van der Sloot zit nu vast in een barre gevangenis op bijna vijf kilometer hoogte in het zuiden van Peru. In deze Challapalca-gevangenis is geen verwarming of warm water. Hij verblijft er het grootste deel van de dag op zijn cel. Een verzoek van Van der Sloot om zijn straf voor de doodslag in Nederland te kunnen uitzitten werd afgewezen.

Er was in 2021 ook 18 jaar cel tegen Van er Sloot geëist. Hij kan voor de drugsstraf nog in hoger beroep.

Na uitzitten van zijn staf in Peru zal Van der Sloot in de Verenigde Staten worden vervolgd voor onder meer oplichting van de moeder van Natalee Holloway. Hij zou haar in ruil voor geld valse informatie hebben beloofd over het lot van haar dochter. Het Peruaanse Hooggerechtshof heeft toestemming gegeven voor de uitlevering.

