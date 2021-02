Ruim 18 jaar cel geëist tegen Van der Sloot voor drugssmokkel in bajes Peru

Connect on Linked in

Heeft Openbaar Ministerie in Peru heeft achttien jaar en vier maanden cel geëist tegen Joran van der Sloot (32) vanwege drugssmokkel. De Nederlander zit in Peru 28 jaar celstraf uit wegens moord. Volgens Peruaanse media was Van der Sloot de coördinator van drugssmokkel naar de Juliaca-gevangenis in het zuidoosten van Peru, waar hij vastzit.

Rode bieten

Van der Sloot zou samen met zijn vriendin Eva Pacohuanaco, haar broer en drie medegevangenen 297 gram cocaïne en 140 gram wiet de gevangenis hebben willen binnensmokkelen. Pacohuanaco probeerde de drugs op 12 augustus 2020 in dertien rode bieten naar binnen te smokkelen, maar ze werd gepakt. Pacohuanaco zegt van niets te hebben geweten, maar de aanklagers geloven haar niet en eisen tegen haar ook achttien jaar wegens drugssmokkel.

Dezelfde strafeis kregen ook drie medegevangenen van Van der Sloot te horen. De broer van Pacohuanaco moet als het aan de Peruaanse justitie ligt veertien jaar de cel in voor zijn aandeel in de smokkel.

Moordzaak

Joran van der Sloot is in Peru eerder veroordeeld tot 28 jaar cel voor het beroven en om het leven brengen van Stephany Flores (21) in Miraflores (Lima) in 2010. Eerder was de uit Arnhem afkomstige crimineel al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway (18) op Aruba in 2005.

