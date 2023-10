‘Joran van der Sloot bekent moord op Natalee Holloway’

Connect on Linked in

De in Peru voor doodslag veroordeelde Joran van der Sloot (36) heeft tegenover de Amerikaanse justitie bekend dat hij Natalee Holloway in 2005 heeft vermoord op het strand van Aruba, zo schrijft De Telegraaf. Vorige week werd al bekend dat Van der Sloot een deal had gesloten met justitie, waarbij hij in ruil voor een lagere straf alles zou vertellen over de vermissing van Holloway en het afpersen van haar nabestaanden.

Leugendetector

Volgens De Telegraaf heeft de FBI de bekentenis de afgelopen maanden onderzocht en deze inmiddels als “geloofwaardig” beoordeeld. Een test met een leugendetector, die Van der Sloot vorige week onderging, is volgens de FBI een belangrijke indicatie dat de Nederlander dit keer de waarheid spreekt.

Een test met een leugendetector is een niet onfeilbare methode die nog minder betrouwbaar is bij mensen met psychopate trekken. De uitslag van de test is door de Amerikaanse justitie niettemin bevredigend bevonden.

Twintig jaar

Van der Sloot staat in de Verenigde Staten terecht voor het oplichten van de moeder van Natalee Holloway. Hij incasseerde geld in ruil voor informatie over het lot van Holloway, maar die bleek vals. In ruil voor een lagere straf van twintig jaar zou Van der Sloot volledig opening van zaken moeten geven over de vermissing van Holloway én het afpersen van haar nabestaanden.

Een rechter in Birmingham, Alabama, zal de deal woensdag beoordelen. Als de rechter akkoord gaat met de deal dan keert Van der Sloot terug naar Peru. Daar moet hij tot 2045 in de gevangenis blijven vanwege de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores in 2010 en drugshandel.

Van der Sloot werd afgelopen zomer vanuit Peru overgebracht naar de VS. Eerder probeerde hij in Peru uitlevering te voorkomen.

Dagboek

In zijn dagboek en tegenover de FBI zou Joran van der Sloot expliciet hebben toegegeven dat hij de toen 18-jarige Holloway vermoordde en haar lichaam wegmaakte. Van der Sloot zou na een uitgaansnacht in mei 2005 alleen met Natalee Holloway op een Arubaans strand zijn beland. Daar wilde hij seks met haar, maar zij weigerde. Toen Van der Sloot zich opdrong en haar leek te willen verkrachten, schopte ze hem hard in zijn kruis. Van der Sloot ging hierna zo door het lint dat hij haar vermoordde.

In zijn dagboek zou hij hebben gezegd dat hij in de gevangenis tot God is bekeerd, zijn leven wil beteren en de nabestaanden van zijn slachtoffers rust gunt.