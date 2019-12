OM: ‘Rico reserveerde een jaar in vijf-sterren hotel Dubai’

Connect on Linked in

Volgens het Openbaar Ministerie vormden Rico de Chileen, de maandag in Dubai opgepakte Ridouan Taghi en Camorra-baas Rafaele Imperiale samen de leiding van een wereldwijd opererend crimineel netwerk dat moorden liet plegen, cocaïne importeerde en miljoenen witwaste.

Door Wim van de Pol

Het dossier over het onderzoek naar die vermeende criminele organisatie van Rico is vrijwel voltooid. Het Openbaar Ministerie gaf maandag voor de rechtbank in een pro forma-zitting een ruim inzicht in de verdenkingen tegen de Nederlandse Chileen Richard “Rico” R. (46). Inhoudelijke behandeling zou in juni 2020 kunnen beginnen. Het OM vindt dat er genoeg bewijs is om R. nog zeker drie maanden vast te laten zitten.

R.’s advocaat Leon van Kleef spreekt van een ‘propaganda-verhaal’ met ‘heel veel TCI-informatie’ (anonieme informatie van de inlichtingendienst van de politie). Van Kleef vindt dat de voorlopige hechtenis van Rico na twee jaar moet worden geschorst.

Van Gogh

In de criminele organisatie werkten volgens het OM veel mensen samen die elkaar niet allemaal kennen. Het netwerk zou zijn samengesteld uit meerdere kleinere netwerken (voor witwassen, cokehandel en liquidatie plegen). Camorra-lid Rafaele Imperiale is in Italië veroordeeld voor cocaïne-handel en verblijft in Dubai (dat hem niet uitlevert. Imperiale is de man die twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh heeft terugbezorgde).

R. is een spilfiguur die op een hoog niveau samenwerkte met Taghi en Imperiale, volgens justitie. Hij regelde cocaïne-transporten naar Spanje, Nederland en België en Rafaele Imperiale regelde vrachtwagens naar onder meer Italië en stuurde geld terug, aldus de officieren van justitie. Bewijs ziet justitie vooral in de gekraakte pgp-berichten van adressen die men toeschrijft aan Imperiale en Rico R.. Zo zou er sprake zijn van blokken cocaïne met stempel “AMG”. Coke van Rico zou stempel AMG hebben. Ook zou in 2015 cocaïne in Antwerpen zijn aangevoerd met stempel ‘Hitler-teken’. In pgp-berichten spreekt men over coke met ‘Hitler-teken’ die van Rico zou zijn (Rico stuurt die blokken met een Hitler teken’). Al met al komt justitie tot de conclusie dat Rico R. een omzet van tientallen miljoenen moet hebben gegenereerd.

Rico R. gaf volgens het OM ook leiding aan witwassen van grote bedragen en liet miljoenen aan cash in auto’s vervoeren. Terwijl zijn inkomen geen enkele legale grondslag zou hebben woonde hij in villa’s en vijf sterren-hotels in Dubai, Colombia, Chili en Spanje. Hij vloog altijd businessclass en reserveerde voor een jaar een suite in 5-sterrenhotel Grosvenor House in de Dubai Marina.

Coördinatoren

Zowel R. als Taghi beschikten volgens het OM ieder over een groepjes mensen die moordklussen coördineerden en uitvoerden. Een van de coördinatoren van R. was volgens justitie Naoufal “Noffel” F.. Die is wel verdachte in dit onderzoek maar wordt niet vervolgd omdat hij dit jaar al levenslang voor moord heeft gekregen. Waar nodig schoten Taghi en R. elkaar te hulp, zo concludeert het OM uit pgp-communicatie over de moord op Samir Erraghib (op 17 april 2016). Taghi wordt niet vervolgd in deze zaak. De Marengo-zaak tegen Taghi overlapt met de aangedragen feiten in de zaak tegen Rico R.. Al eerder is gebleken dat de kroongetuige tegen Taghi, Nabil B., nagenoeg niets weet over samenwerking met Rico R..

Taghi en R. hebben ‘een innige band’, vindt het OM. De twee voegden elkaars bijnamen samen tot “hermano-sir”. Rico zou geschreven hebben aan Taghi:

U bent familia Sir, dus u is ik en ik ben u, en samen zijn wij Hermano Sir”.

Taghi zou hebben geschreven:

Tot he(t) einde en er na hermanoo Sirrr .., ze gaan allemaal gaan, geen andere weg of keuze!” (…) om deze ratten te laten voelen wat een vuist is… Wat een familia… Wat broederschap echt betekent.

Op de lijst die R. en Taghi samen wilden afwerken kwamen naast Erraghib onder meer crimeblogger Martin Kok, Mustafa F. en Karim Bouyakhrichan voor. (tekst gaat door onder reclame)

Sleutelen

Karim Bouyakhrichan is de broer van Samir “Scarface” Bouyakhrichan die in 2014 is geliquideerd in Spanje (afgelopen week werd iemand geliquideerd die tot die groep zou hebben behoord). Volgens justitie blijkt uit pgp-berichten van een mislukt plan om Karim Bouyakhrichan naar Dubai te lokken en hem daar te (laten) vermoorden.

Of R. daadwerkelijk voor de moorden voor de rechter wordt gebracht moet nog blijken. Daarvoor is het nog wachten op antwoord van een rechtshulpverzoek aan Chili dat vorige week is verstuurd. Dat land leverde Rico namelijk alleen uit voor lidmaatschap van een criminele organisatie.

Advocaat Van Kleef vindt dat het Openbaar Ministerie in de zaak tegen Rico al twee jaar ‘aan het sleutelen’ is aan het dossier: ‘want echt lekker bewijs heeft men niet.’ Van Kleef wijst erop dat in de gevallen waarin in de pgp-gesprekken sprake lijkt te zijn van moorden het vermeende adres van zijn cliënt steeds ‘niet doen’ zegt. Van Kleef:

Het lijkt allemaal heel wat maar het OM haalt dingen uit het dossier die er niet in zitten. Het OM wénst dat het één met het ander te maken heeft.

De rechtbank besloot maandagmiddag dat Rico R. voorlopig nog vast moet blijven zitten. Op 12 februari is de volgende voorbereidende zitting.

