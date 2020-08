Turkije: hoofdverdachte Antwerpse haven-hackers geliquideerd (UPDATE)

In Turkije is een voormalige hoofdverdachte in een groot Belgisch-Nederlands cocaïne-onderzoek geliquideerd, aldus Turkse media. Orhan Adıbelli (49) vluchtte in 2012 naar Turkije terwijl in België een aantal bekende jonge software-ondernemers werden gearresteerd, vervolgd en uiteindelijk veroordeeld.

Door Wim van de Pol

De toen 39-jarige IT-specialist Filip Maertens kreeg acht jaar cel omdat hij computersystemen van havenbedrijven hackte voor een grote criminele organisatie.

De zaak had ook vertakkingen naar Nederland, waar de recherche onder meer Martien R. aanhield, die de dans echter goeddeels ontsprong. In Belgisch Limburg werd bij Opglabbeek door een groep gewapende mannen een vrachtauto overvallen en beroofd van cocaïne.

Cementbedrijf

Orhan Adibelli, die ook een tijd in Rotterdam een kantoor had, was in Turkije eigenaar van een cementbedrijf in de stad Kayseri. In dat bedrijf is hij dinsdag door een onbekende met een pistool doodgeschoten. Het incident vond plaats rond 14.00. Adibelli werd nog naar een ziekenhuis vervoerd, maar stierf uiteindelijk aan de gevolgen van drie schotwonden.

Adibelli was in België een belangrijke verdachte in een groot cocaïne-onderzoek. In een appartement aan de Laan op Zuid in Rotterdam, dat in gebruik was bij Adibelli, vond de politie in 2011 een verzameling zeer geavanceerde spionage-apparatuur. Hij werd zelf nooit gearresteerd. Hij en medeverdachte Ahmet O. weken volgens de Belgische justitie uit naar Turkije. O. was uitbater van een spyshop in Rotterdam.

Dagger

Het Nederlands-Belgische onderzoek naar het netwerk begon in december 2012 toen de Nederlandse politie informatie kreeg dat ene Frits B. betrokken was bij invoer van cocaïne in Nederland, via de haven van Antwerpen. De informatie was dat de groep containers met cocaïne ontvreemde. Het landelijk parket in Rotterdam begon onder de naam “Dagger” een enorm onderzoek, waarin ook Martien R. verdachte was (die nu opnieuw vastzit in een groot onderzoek naar wapens en drugs). Frits B. kreeg 8,5 jaar cel. Martien R. kreeg na een eis van zeven jaar slechts zes maanden voor vuurwapenbezit.

Ook de vermeende Haagse “godfather” Piet S. was enige tijd verdachte in de affaire. Hij werd uiteindelijk niet gedagvaard.

De criminele groep bleek steeds in het bezit te zijn van de unieke pincode die een chauffeur moet intikken op de terminal om containers mee te krijgen. Rechercheurs van de federale recherche in Antwerpen kwamen tot de vaststelling dat een aantal belangrijke afhandelingsbedrijven in de Antwerpse haven was gehackt.

Zie eerdere berichten over het onderzoek:

Gehackte haven, cokesmokkel 2.0 (#6)

Gehackte haven, cokesmokkel 2.0 (#5)

Gehackte haven, cokesmokkel 2.0 (#4)

Gehackte haven, cokesmokkel 2.0 (#3)

Gehackte haven, cokesmokkel 2.0 (#2)

Gehackte haven, cokesmokkel 2.0 (#1)