Justitie eist 30 jaar cel tegen verdachte McDonald’s-moorden

Justitie eist donderdagmorgen 30 jaar cel tegen verdachte Veysel Ü., voor het doodschieten van twee mannen in McDonald’s in Zwolle, in 2022. Ze gaat uit van moord in deze zaak. ‘Verdachte heeft er bewust voor gekozen de slachtoffers dood te schieten.’

Beeld: de plaats delict van de dubbele moord in de McDonalds in Zwolle, op 30 maart 2022.

Dood

De zaak is deze dagen op zitting in Zwolle. Het gaat om de moord op de twee broers Ali en Yüseyin Torunlar. De 30-jarige Ü. schoot beide mannen op 30 maart 2022 dood, in een volle McDonalds in Zwolle. Het geweldsincident zou zijn oorsprong hebben gehad in een ruzie om een lening en een geclaimde bedreiging aan het adres van Ü.

Moord

Het Openbaar Ministerie heeft vanmorgen aangegeven dat ze in haar eis uitgaat van moord, en niet van doodslag. De krant De Stentor tekent dit donderdagmorgen op: ‘”Verdachte heeft er bewust voor gekozen de slachtoffers dood te schieten.” Voorbedachte raad, zegt de officier. Moord dus en geen doodslag.’

Brandend pistool

Het OM heeft meer onderbouwing voor haar eis: ‘Hij schiet op beide slachtoffers, nadat hij al 50 minuten met beide mannen aan tafel zit. Met een brandend pistool in zijn broeksband. Tussendoor loopt hij rustig naar de balie voor een bestelling. Zijn jas, eerst nog dicht geritst, is inmiddels open.’ En: ‘Direct na terugkomst en het neerzetten van iets aan tafel, schiet hij op hen. Ergens moet het wapen gereed gemaakt zijn om te schieten.’

Voorbereiden

Het OM wijst erop dat hij in de periode voor het incident zijn levensverzekering uitkeert en een scheiding van tafel en bed aanvraagt met zijn vrouw: ‘Het wekt de indruk dat hij de zaak aan het voorbereiden was en zijn vrouw financieel wilde loskoppelen.”

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er ‘geen contra-indicaties voor het hebben van de gelegenheid om zich te beraden’. Hij stipt aan dat het ‘wel gek is om af te spreken in een McDonalds, als je van plan bent mensen dood te schieten’.

Later deze ochtend komen de advocaten met hun reactie op de eis. Zij zullen bepleiten dat het in deze zaak om doodslag ging, en niet om moord.