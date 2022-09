‘Verdachte dubbele moord McDonalds op dodenlijst’

Connect on Linked in

Tijdens een regiezitting voor de rechtbank in Zwolle hebben de advocaten van de 33-jarige Veysel Ü. gezegd dat zijn cliënt zeer ernstig wordt bedreigd. Ü. heeft bekend in maart van dit jaar twee broers te hebben doodgeschoten in de McDonalds in Zwolle. Dat zou te maken hebben met schulden rond vastgoedtransacties in Turkije. Advocaat Michel van Stratum zegt dat er op dit moment een onderzoek naar de doodsdreiging loopt in het huis van bewaring waar Ü. verblijft.

‘Geen liquidatie’

De broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar zijn door Ü. van dichtbij neergeschoten en ter plaatse overleden. De advocaten Esther Blok en Michel van Stratum stellen dat er geen sprake was een kille vooruit bedachte liquidatie. Volgens Van Stratum past zo’n liquidatie ook helemaal niet in de karaktertekening van zijn cliënt: ‘De mensen die cliënt goed kennen, hadden dit nooit achter hem gezocht. Hij staat bekend als een rustige man. Niet iemand met een kort lontje.’ Ü. heeft ook geen antecedenten op het gebied van geweld.

De schoten vielen pas nadat de drie in de McDonalds een uur met elkaar hadden gesproken. Ü. zou een grote schuld hebben bij de broers. Hij heeft al direct verklaard te zijn afgeperst.

Baybasin

Van Stratum wil de dat de rechtbank erop aandringt dat de politie onderzoek gaat doen naar de achtergronden van een conflict tussen de partijen. Hij zegt dat Ü. slachtoffer is geworden van ‘oplichting en geraffineerde afpersingspraktijken’ door de broers, met investeringen in vastgoed. Hij zei ook te zijn benaderd door een partner van een overleden persoon die eveneens door de broers zou zijn afgeperst.

Ü. heeft verklaard dat de broers connecties hadden met de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin. Tijden het gesprek in McDonalds zou ook met die naam zijn geschermd, aldus de cliënt van Van Stratum. Hij verzoekt dat de rechtbank voor de volgende regiezitting in november onderzoek laat doen naar de banden tussen de familie Torunlar en ‘Baybasin en diens omgeving’.

