‘Justitie heeft te weinig bewijs tegen verdachte liquidatie Murat Kücük’

Justitie heeft weinig bewijs voor een mogelijke veroordeling van een van de verdachten van de liquidatie van Murat Kücük, vorig jaar juni. Het OM wil daarom nog twee mannen verhoren die mogelijk een cruciale rol kunnen spelen bij een eventuele veroordeling. Dat schrijft RTV West.

Onder vuur

De 41-jarige Murat Kücük werd op 23 juni vorig jaar doodgeschoten terwijl hij in zijn geparkeerde auto zat. Hij werd onder vuur genomen door iemand achterop een motor. De bestuurder en de schutter wisten te ontkomen. Mogelijk is Kücük doodgeschoten vanwege een financieel conflict.

Onder zijn auto zou een peilbaken zijn geplaatst. Voor de moord zou een zogenaamde Ekol Gediz zijn gebruikt, een ‘namaak-Glock’, oftewel een Turks gasalarmpistool. Dit wapen zou momenteel populair zijn in het criminele milieu.

Geen veroordeling

De officier van justitie kwam dinsdag op een nieuwe tussentijdse zitting met een verrassende mededeling: ‘Als er nu een inhoudelijke behandeling zou zijn, kan ik er geen veroordeling voor krijgen’, zei de aanklager.

Tijdens de eerste zitting bij de rechtbank in januari verklaarde de 31-jarige verdachte Q. L. C. dat hij niks te maken heeft met de moord: ‘Er is mij gevraagd die moord te plegen en ik heb gezegd: zoek een ander en eet je geld op.’ Deze Rotterdamse verdachte wordt tevens vervolgd voor wapenbezit, waarvoor wel genoeg bewijs zou bestaan. De officier van justitie hoopt het bewijs tegen Q. L. C. later alsnog rond te krijgen. Het OM wil nog twee mannen laten verhoren die mogelijk meer kunnen vertellen over de motor die gebruikt is bij de moord op Kücük.

Motor

De tweede verdachte van de liquidatie op Murat Kücük, is de 31-jarige O. Y. uit Zoetermeer, die volgens de politie de motor bestuurde. Zijn advocaten willen nog een tiental getuigen laten verhoren, die ontlastende verklaringen over de man kunnen afleggen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak zal waarschijnlijk pas eind dit jaar of begin volgend jaar plaatsvinden.