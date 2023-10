Tweetal dumpte peilbaken na moord op Murat Kücük (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft aanwijzingen dat de liquidatie van de 41-jarige Murat Küçük te maken heeft met een financieel conflict over drugshandel. Maandag is er een verdachte in de zaak aangehouden. In Opsporing Verzocht maakte de recherche nieuwe beelden openbaar van twee daders. Nu het onderzoek is gevorderd is duidelijk dat het om een voorbereide liquidatie gaat.

Camera

De uitvoerders waren twee personen die rijdend op een motorscooter zijn gefilmd. Op vrijdagavond 23 juni 2023 werd Kücük onder vuur genomen op de Wenckebachstraat in Den Haag-Molenwijk. Dat was net nadat een camera vastlegde dat er twee figuren op een motorscooter vlak achter hem gingen rijden. Ze reden op een BMW C650 Sport en Küçük in een lichtblauwe Renault Twingo.

Eerder bracht de politie ook al beelden van de verdachten naar buiten.

Peilbaken

Uit onderzoek blijkt dat het tweetal vanaf de Rijswijkseweg achter Küçük aan is gereden.

Er zat waarschijnlijk een peilbaken onder de auto van het slachtoffer. Een getuige heeft gezien dat na de liquidatie één van de daders onder de Twingo voelde. De politie denkt dat hij of zij het baken toen verwijderde. Er is geen peilbaken gevonden.

Ypenburg

Ook de route die ze na de fatale schoten aflegden, is voor een deel gefilmd.

Vanaf de Wenckebachstraat ging het, via onder meer de Hoekstraat, over de Nieuwe Tolbrug de Westvlietweg op. De twee zijn voor het laatst gezien op de Rinkelwikke in de wijk Ypenburg, zegt de politie.

Het laatste spoor van de mannen op de scooter is in de wijk Ypenburg; mogelijk is het peilbaken in die omgeving gedumpt, aldus de politie. In die omgeving heeft de politie in augustus gezocht.

Verdachte

Op 9 oktober 2023 heeft de politie een 31-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de bestuurder van de motorscooter te zijn geweest.

Er is 25.000 euro uitgeloofd voor de tip die de zaak rond maakt.

In juli 2022 is er een aanslag op Küçüks leven mislukt. In de Rotterdamse wijk Zevenkamp waar hij toen woonde, werd hij in zijn auto beschoten, maar bleef toen ongedeerd.