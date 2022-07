Tweede verdachte gearresteerd in onderzoek Utrechtse aanslagen

Connect on Linked in

De politie heeft een 50-jarige Utrechter aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een serie explosies en bedreigingen in de Utrechtse regio, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De man is na een tip begin deze week aangehouden, na verhoor is hij weer vrijgelaten. Hij is de tweede verdachte in de zaak. Er zou een ruzie spelen om een partij drugs.

Begin deze maand was er een ontploffing bij een huis in Hoef en Haag bij Vianen. Daarna gingen ook explosieven af in Tienhoven en Huizen.

Inmiddels zijn zeven woningen gesloten door burgemeesters van verschillende gemeenten. De woningen zouden worden bedreigd. Doelwit zou ene Stephano R. zijn. Hij wordt verantwoordelijk gehouden een diefstal van cocaïne en is spoorloos.

De officier van justitie heeft de 50-jarige man niet voorgeleid bij de rechter-commissaris omdat daarvoor te weinig bewijs zou zijn. De 42-jarige Rachid A. zit wel vast in de zaak.