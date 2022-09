Justitie: tieners wilden Amsterdamse crimineel Mike I. (50) liquideren

Connect on Linked in

Twee mannen van 18 en 19 uit Amsterdam-Zuidoost en Diemen zouden volgens justitie op 1 juni een mislukte liquidatiepoging hebben ondernomen op de Amsterdamse crimineel Mike I. (50). De moordaanslag mislukte doordat I. het duo spotte en de politie waarschuwde. Dat schrijft Het Parool, dat vrijdagochtend aanwezig was bij een pro-formazitting in de zaak.

Winterkleding

Serginio E. (18) uit Amsterdam-Zuidoost en Gilliano H. (19) uit Diemen zouden volgens justitie op de bewuste lentedag in warme kleding en met handschoenen aan op de galerij van het appartementencomplex in Amsterdam-Oost hebben gestaan waar Mike I. op dat moment verbleef. Toen het beoogde doelwit de twee tieners zag, belde hij de politie. Die hield de twee verdachten aan.

Gilliano H. droeg een doorgeladen Glock-pistool en Serginio E. een 3D-geprint wapen. Bij hun arrestatie zei een van hen dat ze ‘iemand aan het opwachten waren’.

‘Ga gelijk Diemen, bro’

Op een telefoon van H. vond de politie foto’s van Mike I. die op een kermis waren genomen. Ook vond de politie berichten van chatdienst Signal die vlak voor hun arrestatie waren verzonden. ‘Ga gelijk Diemen, bro,’ kregen ze te horen. Ook werd gevraagd hoe laat Mike I. de deur uit zou gaan. ‘Kan elk moment,’ zou daarop geantwoord zijn.

Zwijgrecht

Volgens het OM heeft het beoogde doelwit op de bewuste ochtend ‘heel veel geluk gehad’. Het motief voor de veronderstelde liquidatie is volgens justitie niet duidelijk, mede doordat beide verdachten steevast blijven zwijgen. Over hun aanwezigheid bij de woning waar Mike I. verbleef, zei Serginio E. alleen dat hij wapens af moest leveren. ‘Ik zou nooit iemand willen doodschieten. Ik ben nog zo jong, ik wil iets van mijn leven maken.’

De volgende pro-formazitting is op 25 oktober.

6,5 jaar cel

Amsterdammer Mike I., die al decennia meedraait in het criminele milieu, werd in het verleden gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat. I. werd in februari dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor betrokkenheid bij een voorgenomen liquidatie in Almere in juni 2017. Daarbij werd hij samen met Quincy S. en Dendrid D. in een gestolen BMW klemgereden door een arrestatieteam in Almere vlakbij een woning waar Amsterdammer Mustafa el J. (28) verbleef. Mike I. droeg een muts, twee lagen kleding, plastic handschoenen en een Glock-pistool.

‘Pirki’

Volgens Het Parool gaat op straat het verhaal dat Mike I. in augustus 2014 een rol speelde bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Derkaoui “Pirki” van der Meijden.

Incassobureau

Volgens justitie had Mike I. ‘een incassobureau voor criminelen’. Samen met zijn broer Richard werd hij veroordeeld voor het uitleveren van drugshandelaar Paul Hartman aan een Engelse criminele organisatie in 2004. Hartman werd korte tijd later dood gevonden. I. was daarna ook nog betrokken bij grof geweld tegen enkele portiers van een club in Amsterdam en werd eerder met een vuurwapen betrapt.

Zie ook:

Politie voorkwam mogelijk liquidatie in Almere (VIDEO)