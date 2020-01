Mogelijk alternatief scenario achter tragedie

Connect on Linked in

Het is goed mogelijk dat de toedracht die in 2014 heeft geleid tot de moord op Stefan Eggermont anders is geweest dan door de politie en justitie gedacht, aldus de advocaat van één van de verdachten van de moord op Eggermont. Hij wil dat de rechtbank in de zaak getuigen hierover gaat horen.

Door Wim van de Pol

De moord op Eggermont was verschrikkelijk genoeg, een vergissing. Justitie gaat ervan uit dat Omar L. het doelwit was. Maar een andere crimineel zou het eigenlijke doelwit geweest kunnen zijn, zegt advocaat Guy Weski. Niet alleen Omar L. woonde in de buurt van het slachtoffer in Amsterdam-Oost, maar ook een andere crimineel: Derkaoui “Pirki” van der Meijden. Zowel slachtoffer Eggermont als zijn twee criminele buurtgenoten reden mogelijk in eenzelfde type auto: een Fiat Punto. Verder leek Pirki uiterlijk op Eggermont en de vrouw van het slachtoffer heeft hem na de moord ook in de buurt zien lopen.

De politie ziet het bewijs tegen de verdachten vooral in hun pgp-gesprekken. Volgens Weski zijn die gezien de andere feiten in het dossier voor meerdere uitleg vatbaar.

Hosseini

Op een regiezitting van een Amsterdamse rechtbank sprak advocaat Weski van ‘een alternatief scenario’: dat de schutter niet Omar L. wilde liquideren maar Pirki van der Meijden. Zijn cliënt Iliass K. en Gökhan C. ziet justitie als de personen die verschillende moorden lieten uitvoeren in opdracht van (de in 2014 vermoorde) Gwenette Martha. Ook Alex “Aliki” of “Aleki” Gillis zou slachtoffer zijn geworden, net als Massod Hosseini. Deze Hosseini zou Eggermont hebben doodgeschoten maar zou later in 2014 door de eigen groep zijn vermoord. Op de vraag wat de reden was dat Hosseini is vermoord door de eigen groep tast justitie in het duister. Ofwel werd hem de vergismoord zwaar aangerekend, ofwel men vertrouwde hem niet meer.

Achtergrond van de gebeurtenissen is de bloedige vete tussen de groep Martha en die van Omar L., wiens broer in 2012 in de Staatsliedenbuurt werd doodgeschoten, volgens justitie in opdracht van Gwenette Martha.

Dubbelspel

Het alternatieve scenario van Weski steunt vooral op de aanname dat Massod Hosseini dubbelspel heeft gespeeld en zou zijn overgelopen naar de andere partij: in plaats van Omar L. zou hij op 13 juli Pirki van der Meijden hebben willen doodschieten, terwijl Eggermont het slachtoffer werd.

Van der Meijden werd gezien als deel van de Martha-groep waar ook Van der Meijden toe behoorde. Weski:

Een hele belangrijke aanwijzing voor het overlopen van Hosseini is dat de politie heeft vastgesteld dat hij in de periode voor de moord op Eggermont 13 keer contact heeft gehad met een bepaalde crimineel en die zelfs heeft ontmoet. En die zag de recherche nu juist als een tegenstander van Martha omdat er bewijs zou zijn dat Hosseini deze crimineel zou hebben willen vermoorden. (tekst gaat door onder reclame)

Blij

Weski vermoedt ook dat de recherche aanwijzingen heeft dat Hosseini – een maand na de moord op Eggermont – de man is geweest die Pirki van der Meijden heeft doodgeschoten op de Borneokade in Amsterdam-Zeeburg. Familieleden van Hosseini hebben verklaard dat deze in augustus 2014 ineens een nieuwe auto reed, over veel geld beschikte en ‘blij’ was. Dat was direct na de moord op Van der Meijden op 18 augustus. Advocaat Weski wil inzage in het dossier over de moord op Van der Meijden. Verder wil hij een hele lijst getuigen horen.

Waarschijnlijk zal het proces tegen Iliass K., Gökhan C. en vijf anderen niet in dit jaar worden voltooid. Naast de drie moorden (op Gillis, Eggermont en Hosseini) is er ook nog een verdenking van een voorbereiding voor moord.

Eerdere berichten:

Zeven verdachten in proces over liquidaties uit 2014

Nieuwe verdachten in Amsterdams liquidatie-onderzoek