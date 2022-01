‘Kalasjnikovs uit depot Bouterse gevonden’

Connect on Linked in

Er zouden door de Surinaamse politie vijf AK-47 geweren die deel uitmaakten van de uit het wapenmagazijn van oud-president Desi Bouterse gestolen wapenvoorraad zijn teruggevonden. Nadat op internet berichten over de geweren verschenen meldt Starnieuws dat de wapens van de Bouterse-voorraad waren. De Surinaamse autoriteiten hebben nog niet gereageerd.

Villa

Vorig jaar meldde Bouterse dat er een flinke voorraad wapens was verdwenen uit het beveiligde depot onder zijn villa in Paramaribo. De wapens waren eigendom van het Surinaams Nationaal Leger. Over hoe die wapens zijn ontvreemd is niets bekend geworden. Wel trad Bouterse op zeker moment naar buiten met een persconferentie. Hij deelde daar mee dat hij vanuit ‘de onderwereld’ had vernomen dat de voorraad daar aanwezig was en dat men bereid was met de Surinaamse autoriteiten te onderhandelen over teruggave. Voorzover bekend heeft de regering daar geen gehoor aan gegeven.

Verdachten

Vijf AK-47 geweren zouden nu onlangs zijn aangetroffen in de omgeving van de Cultuurtuinlaan in Paramaribo.

In de zaak van de wapendiefstal zit een aantal verdachten in voorlopige hechtenis: Anesh G., Shayel B., Gregory A. en Neshinhio J. worden samen met Prakaash L., Satish S. en Kenneth J. verdacht van diefstal van de wapens. Zij hebben betrokkenheid ontkend. Mogelijk was ook de overleden kleinzoon van Bouterse bij de zaak betrokken.

Volgens Starnieuws is de volgende wapenverzameling uit het depot gestolen: 3 Styer geweren, 3 RPG’s, 2 multi-function zware machinegeweren, 25 AK-47 aanvalsgeweren, 1 mitrailleur, 5 karabijnen, 6 Taurus pistolen, 1 Browning pistool, 100 handgranaten, 60 RPG raketten en bijna 35.000 patronen.