Suriname: ‘oud-politiecommissaris en -inspecteur aangehouden in cocaïnezaak’

In Suriname zijn een oud-commissaris van politie en een inspecteur van politie opgepakt in het onderzoek naar de vondst van 478 kilo cocaïne die begin september in een noordelijk stadsdeel van Paramaribo in beslag werd genomen. Dat melden verschillende Surinaamse media. De verdachten zijn oud-commissaris Ruben P. en de politie-inspecteur Dennis E.. Ze zouden woensdag zijn aangehouden.

Aan de Smaragdstraat in de wijk Geyersvlijt in Paramaribo werd in september bij een woonhuis cocaïne gevonden. De 478 kilo waren gepakt in een bestelbusje. Het vermoeden is dat de drugs vanuit elders in Zuid-Amerika zijn aangevoerd en in een vliegtuigje zaten dat uitgebrand is gevonden in Oost-Suriname, bij Moengo, in het herkomstgebied van vice-president Ronny Brunswijk.

Dennis E. geldt als een relatie van Brunswijk. Hij was hoofd beveiliging van de vice-president. Hij werd in augustus 2020 bevorderd van agent van politie eerste klasse tot majoor van politie. Niet lang daarna is hij bevorderd tot inspecteur van politie.

In het woonhuis was een 31-jarige vrouw met de Dominicaanse nationaliteit aanwezig. Zij werd aangehouden en in voorlopige hechtenis gesteld.