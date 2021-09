Keylow niet gedwongen om zitting liquidatieproces bij te wonen

Connect on Linked in

De rechtbank van Amsterdam heeft dinsdagochtend geen opdracht gegeven om Delano “Keylow” R. met dwang uit het huis van bewaring op te halen. R. weigerde de zitting van het Eris-proces over meerdere onderwereldmoorden bij te wonen. Het Openbaar Ministerie had daarom een zogeheten bevel medebrenging gevorderd.

21 verdachten

Delano R. wordt verdacht van verschillende liquidaties en het aansturen van een criminele organisatie. R. was net als sommige andere verdachten lid van motorclub Caloh Wagoh. Het OM verdenkt de verdachten in Eris van vijf liquidaties (Jair Wessels, Farid Souhali, Justin Jap Tjong, Zeki Yumusak en Stefaan Bogaerts) en meerdere pogingen daartoe. R. is een van de hoofdverdachten die een coördinerende en sturende rol zou hebben gehad.

Deze week vervolgt de rechtbank de behandeling van de zaken tegen de 21 verdachten, onder wie de kroongetuige Tony de G., die zelf zegt te hebben deelgenomen aan de moord op Jaïr Wessels in Breukelen op 7 juli 2017.

Verschillende belangrijke verdachten zijn wel aanwezig, zoals Greg R., Willem B. en Jermaine B..

Afstand

R. had voor de hele week afstand getekend om te hoeven verschijnen voor de rechtbank. Zijn advocaat vertelde dat Keylow in de rechtszaal niet in een ‘welles nietes’ discussie wil belanden met kroongetuige De G.. Keylow ziet in zijn eigen aanwezigheid geen toegevoegde waarde.

Het Openbaar Ministerie en de rechtbank vinden het van groot belang dat Keylow wel verschijnt, ook om het ingewikkelde proces zo efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen. Het OM wilde daarom dat Keylow met een bevel medebrengen zou worden gedwongen te verschijnen. De rechtbank schorste dinsdagochtend de zitting om hierover te overleggen.

De rechtbank besloot later dat er nu geen doorslaggevend belang is voor de aanwezigheid van R.. De aanwezigheid van zijn advocaat is voor nu genoeg. Op een later moment zal hij wel moeten verschijnen. De behandeling van de zaak zal nog vele maanden duren.

Zie eerdere berichten:

Kroongetuige: Taghi had 50 namen op dodenlijst staan

‘Alleen mijn vader, moeder en zusje staan achter mijn deal’

Greg R. tijdens Eris-proces: ‘Moord is voor mij een brug te ver’