Kroongetuige Fred Ros was niet te horen

Connect on Linked in

Het gerechtshof van Amsterdam kon op de zitting van het hoger beroep in de liquidatiezaak tegen Willem Holleeder de kroongetuige Fred Ros niet horen maar wel zien. Een zogeheten ‘intermediair’ sprak in ergens in het justitieel complex op Schiphol de zinnen uit die Fred Ros ergens op een geheime plaats in de wereld een paar tellen daarvoor had gezegd.

Door @Wim van de Pol

Zo hoorden de procesdeelnemers donderdag in plaats van Ros de stem van een onbekende justitie- of politiemedewerker korte zinnen spreken. Gerechtshof, advocaten-generaal en advocaat Sander Janssen zagen Ros wel, maar die was zo onherkenbaar mogelijk gemaakt met onder meer een pruik. Op die manier wisten zij wanneer de getuige uitgesproken was, en wachtten zij op de stem van de intermediair.

Bijna iedere zin van de intermediair werd gevolgd door het woordje ‘over’. Deze gang van zaken bevorderde niet een vlot verhoor van Ros, om het zacht uit te drukken. Ook de inhoud leek er wat onder te lijden. Dat was jammer want de bedoeling van het gerechtshof was om uitspraken die Ros in eerdere verhoren heeft gedaan over de verdachte Holleeder, en over het vermeende driemanschap met Dino Soerel en Stanley Hillis, meer gedetailleerd en helderder te krijgen. Dat ging moeizaam.

Van der Bijl

Een driemanschap van Willem Holleeder, Stanley Hillis en Dino Soerel liet liquidaties plegen, onder meer op Kees Houtman (2005), Thomas van der Bijl (2006) en Cor van Hout (2003), zo is de beschuldiging van het Openbaar Ministerie. De rechtbank heeft Holleeder voor vijf liquidaties veroordeeld. Ros noemde de opdracht van Holleeder voor de liquidaties op Cor van Hout en Van der Bijl maar hij heeft daarover in verschillende variaties verteld.

Ros kreeg vragen over de opdrachtgever achter de moord op Thomas van der Bijl, bij de uitvoering waarvan Ros zelf bij betrokken is geweest als tussenpersoon. Van der Bijl zou moeten worden vermoord omdat hij met de politie sprak, zo heeft Ros het gehoord. Maar van wie had Ros nu gehoord dat Van der Bijl geliquideerd moest worden omdat hij met de politie sprak, wilde het hof weten.

‘Dat was de groep van Dino Soerel, Holleeder en Hillis’, zei Ros. In een eerder verhoor vertelde hij dit van Jesse Remmers en Dino te hebben gehoord. Hij zei er bij: ‘en dat weet je wel dat Holleeder erachter zat’. Ros zei nu het van Dino Soerel te hebben gehoord.

‘Maar wat heeft Soerel nu precies gezegd?’, vroeg de jongste raadsheer. ‘Zei Soerel nu dat Van der Bijl mogelijk bij de politie over Holleeder ging verklaren of over Soerel?’ In een eerder verhoor werd Ros gevraagd of Dino hem had gezegd dat Van der Bijl over ‘Willem’ aan het verklaren was. Toen zei hij: ‘nee’.

De jongste raadsheer donderdag: ‘Moest Van der Bijl dood omdat hij iets over Holleeder zou verklaren?’

Ros: ‘Ik weet niet wat ik allemaal gezegd kan hebben.’

Deal

Fred Ros werd veroordeeld in het Passage-proces tot dertig jaar cel onder meer voor medeplegen van de moord op Thomas van der Bijl. Na die veroordeling maakte hij een deal met justitie en werd kroongetuige. Ros kwam na zijn veroordeling in het hoger beroep in het Passage-proces tegen onder meer Dino Soerel en Jesse Remmers (beiden kregen levenslang) in 2017 op vrije voeten.

Het staat wel vast dat Ros Jesse Remmers en Dino Soerel meer of minder kende. Maar zijn verklaringen als kroongetuige zijn tot stand gekomen nadat hij kennis kon nemen van het gehele Passage-dossier, en van wat de andere kroongetuige Peter La Serpe heeft verklaard over moorden en over Willem Holleeder en anderen.

‘Power van Holleeder’

Peter La Serpe heeft erover gesproken dat Jesse Remmers op zeker moment zei ‘de power van Holleeder’ achter zich te hebben. Dat was omdat hij Cor van Hout had ‘gedaan’. Op dit moment weet Fred Ros zich daarover nog te herinneren dat Jesse inderdaad sprak over ‘de power van Holleeder’. Maar of en hoe dat met Van Hout in verband stond weet hij niet: ‘Aan elkaar gekoppeld kan ik het zo niet terughalen.’

De bewering over de power van Holleeder en Van Hout is natuurlijk belastend voor Holleeder, ook omdat La Serpe er eveneens over vertelde, en verder omdat Ros ook heeft gezegd van Dino Soerel te hebben gehoord dat Holleeder opdracht gaf om Cor van Hout om het leven te brengen. Ook de gezusters Holleeder stellen te weten dat Van Hout door Holleeder is omgebracht.

Holleeder’s advocaten hebben betoogd dat er aanwijzingen zijn dat er meerdere andere opdrachtgevers achter hebben kunnen zitten.

Serviërs

Wat de moord op Van Hout betreft zijn er overigens ook verbanden met Fred Ros te leggen. Zo hebben verschillende getuigen verteld te hebben gehoord dat Ros na die moord de vluchtmotor bestuurde die op de grens tussen Amsterdam en Amstelveen werd achtergelaten.

Een ander intrigerend feit is dat de politie vier dagen na de moord op Cor van Hout in een auto waar Fred Ros in reed een telefoon vond met interessante connecties. Die telefoon had contacten gehad met een ander nummer dat rechtstreeks met de moord in verband te brengen is. Dat nummer had op tijdstippen rond de moord contact via twee zendmasten bij de plek waar de vluchtmotor door een dader in het water werd gegooid. Deze telefoon had uitgebeld en werd gebeld door twee later (tussen 2003 en 2006) geliquideerde Serviërs.

Halverwege de middag had niemand nog vragen voor Ros. Het hoger beroep in de zaak Holleeder wordt op 26 oktober vervolgd met het verhoor van Wallen-ondernemer Marcel Kaatee.

Zie het bericht over het verhoor van Sonja Holleeder bij het hof:

Sonja Holleeder betaalde zichzelf loon uit