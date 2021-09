Kroongetuige Nabil B. gaat weer meewerken aan Marengo-proces

Connect on Linked in

Kroongetuige Nabil B. gaat weer verklaringen afleggen in het Marengo-proces over onderwereldliquidaties en zal op 21 en 22 september weer in het openbaar verhoord worden. Dat meldt de Amsterdamse rechtbank aan het AD. Eind mei maakten de advocaten van B. bekend dat de kroongetuige zijn medewerking voorlopig opschortte vanwege onenigheid over de veiligheid van zijn familie.

Volgens de rechtbank zijn er momenteel geen belemmeringen meer voor het verhoren van de kroongetuige en zal Nabil B. weer antwoorden geven op vragen van de rechtbank en advocaten. Het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi wordt op 14 september hervat, waarna op 21 en 22 september twee dagen zijn uitgetrokken om Nabil B. in de rechtszaal te verhoren.

Advocaat Peter Schouten van Nabil B. doet op het moment geen uitspraken over waarom zijn cliënt weer gaat meewerken aan het proces. Hij zal dat toelichten in de rechtszaal.

‘Geen afspraken te maken’

B. schortte zijn medewerking met justitie tijdelijk op doordat er volgens zijn toenmalig vertrouwenspersoon Peter R. de Vries geen afspraken waren te maken met het Openbaar Ministerie. ‘Er zijn geen afspraken te maken, afspraken zijn niet nageleefd en de bejegening van de kroongetuige en zijn familie laat zwaar te wensen over’, aldus de in juli vermoorde Peter R. de Vries.

Strubbelingen

Er waren al eerder strubbelingen over veiligheidskwesties tussen Nabil B. en de Staat. Ook procedeerde een broer van B. over beveiliging met de Staat. Familie van de kroongetuige moest onderduiken in het buitenland omdat in Nederland onvoldoende capaciteit voor hun beveiliging zou zijn. Vier keer werden foto’s van de kroongetuige in processtukken rondgestuurd.

Inmiddels zijn drie personen uit de directe omgeving van Nabil B. vermoord: zijn broer Reduan B., zijn toenmalig advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.