‘Kroongetuige Nabil B. krijgt geen geld van justitie’

Kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. krijgt geen geld van het Openbaar Ministerie. Dat schrijft de Volkskrant, dat vertrouwelijke stukken heeft ingezien. Uit de stukken zou ook blijken dat B. ‘met onaangename en onveilige maatregelen tegen hem, zijn familie en zijn advocaten’ onder druk is gezet toen hij uit het getuigenbeschermingsprogramma dreigde te stappen.

Vertrouwensbreuk

De verstandhouding tussen Nabil B. en justitie was vanaf het begin moeizaam. De kroongetuige zegde in april 2019 zijn beschermingsovereenkomst met het Team Getuigen Bescherming (TBG) van het OM op wegens een vertrouwensbreuk. Zo kwam de kroongetuigedeal tegen B.’s wil naar buiten voordat zijn familie in veiligheid was. Een week later werd zijn broer Reduan doodgeschoten bij zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

Vier keer werden door toedoen van het OM foto’s van de kroongetuige in processtukken rondgestuurd. Ook zou volgens de Volkskrant blijken dat Nabil B. bezoek van zijn gezin en familie moest ‘verdienen’, ook vlak nadat zijn broer werd geliquideerd.

‘Terugneuken’

De advocaten van Marengo-verdachte Mohamed M. eisten eerder duidelijkheid over een vermeende vergoeding van het OM aan Nabil B. Uit eerdere berichten die Nabil B. naar zijn vrouw stuurde met een naar binnen gesmokkelde telefoon in de gevangenis zou blijken dat de kroongetuige het maximale uit zijn deal wilde halen en dat het Team Getuigen Bescherming ‘tot de laatste cent uitgezogen moet worden’. B. appte het TGB te willen ‘terugneuken’, omdat die vieze spelletjes zouden spelen.

Verboden

De advocaten van Mohamed M. stelden aan het OM dat het verboden is om een kroongetuige geld te geven voor een verklaring. Volgens de Volkskrant is er echter nooit geld betaald aan Nabil B. Toen de kroongetuige in april 2019 uit het getuigenbeschermingsprogramma wilde stappen vanwege een vertrouwensbreuk, zou het TGB hebben gedreigd met ‘onaangename en onveilige maatregelen’ tegen B., zijn familie en zijn advocaten.

Gedreigd met overplaatsing

Zo zou er onder meer gedreigd zijn om B. onder zijn eigen naam naar een andere gevangenis over te plaatsen waar hij minder veilig zou zijn. Daarnaast zou hij daar minder bezoek krijgen van zijn gezin, minder privileges hebben en zou daarnaast zijn Skype-verbinding met zijn gezin worden afgenomen. Ook zouden zijn advocaten zich ‘gewoon bij de hoofdingang voor bezoek’ moeten melden, waardoor ze minder veilig zijn.

Nabil B.’s advocaten Peter Schouten en Onno de Jong willen niet reageren op het nieuws in de krant, omdat de afspraken tussen de kroongetuige en het OM geheim zijn. Ook het OM weigert commentaar, omdat dit ‘de getuigenbescherming en daarmee de veiligheid van de kroongetuige en zijn naasten raakt’.