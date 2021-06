Kroongetuige Peter La Serpe in Holleeder-proces al maanden spoorloos

Connect on Linked in

Kroongetuige Peter La Serpe (56), die dit jaar als getuige moet optreden in het hoger beroep van Willem Holleeder, is spoorloos. Volgens het gerechtshof slaagt het Openbaar Ministerie er al maandenlang niet in om contact met hem te krijgen, zo bleek maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

La Serpe, beter bekend als Vieze Peter, liep in 2006 over naar justitie toen hij een deal sloot in het grote liquidatieproces Passage. Hij bekende verschillende liquidatiepogingen te hebben uitgevoerd. Ook vertelde hij dat hij samen met Jesse Remmers de liquidatie van Kees Houtman in november 2005 had uitgevoerd. Daarnaast verstrekte hij informatie over de moord op Thomas van der Bijl in 2006.

Straf gehalveerd

In ruil voor zijn verklaringen kreeg La Serpe geen zestien jaar maar acht jaar cel. Daarna kreeg hij een nieuwe identiteit en geld mee, maar hij was allerminst tevreden over de deal. In 2010 kondigde hij tijdens het proces aan zijn medewerking in te trekken. ‘Ik doe niet meer mee met dit amateurtoneel’, sneerde hij in de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp.

Het is onduidelijk welke invloed het mogelijk niet kunnen horen van La Serpe gaat hebben in het hoger beroep van het Holleeder-proces. De verklaringen van de kroongetuige zijn door de rechtbank gebruikt als bewijs, maar het gerechtshof zal opnieuw over de betrouwbaarheid moeten oordelen.

Mede dankzij La Serpe’s verklaringen in het Passageproces zijn Jesse Remmers, Dino Soerel, Mohammed R. en Siegfried S. veroordeeld tot levenslange celstraffen.

‘Osdorp eerst’

Over Willem Holleeder verklaarde La Serpe dat hij tijdens een gesprek tussen Jesse Remmers en Holleeder de woorden “Osdorp eerst” had gehoord van Holleeder tijdens een toevallige ontmoeting op het Gelderlandplein in Amsterdam, in oktober 2005. Houtman woonde in Amsterdam-Osdorp en vanaf dat moment had de moord op Houtman voorrang, aldus La Serpe.

Het OM noemde het maandag ‘een raadsel’ waar La Serpe zich bevindt en dat het ‘volstrekt onbekend’ is waarom contact leggen niet lukt. Van onwil is volgens het OM geen sprake. ‘De mogelijkheid is dat hem iets is overkomen zonder dat daar weet van is.’