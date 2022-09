OM: wapenvondst gerelateerd aan aanslagen op “tattoo-killer” en Peter R. de Vries

Connect on Linked in

De grote wapenvondst in Alphen aan den Rijn van eind maart brengt de politie zowel met de aanslag op “tattoo-killer” Cor P. als met een verdachte van de moord op Peter R. de Vries in verband. Dat bleek dinsdagochtend op een zitting van een rechtszaak in Zwolle. Er was daar een regiezitting in een strafzaak tegen zeven verdachten in het wapenonderzoek. De 22-jarige Jordi van der S. ziet het Openbaar Ministerie als een soort moordmakelaar, die een rol zou hebben gespeeld bij liquidaties of pogingen daartoe, aldus het Algemeen Dagblad.

Geweren

De mislukte aanslag waarbij Cor P. in januari van dit jaar gewond raakte in de Dominicaanse Republiek was daar één van. Van der S. is één van twee verdachten in die zaak. Afgelopen week kwam naar buiten dat er in juni voor de aanslag in de Dominicaanse Republiek twee verdachten zijn aangehouden, een Nederlander en een Dominicaan.

In een schuurtje in Alphen zijn 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens, scherpschutter-geweren en antitankwapens gevonden door de politie. Het Openbaar Ministerie stelt een groep Poolse en Nederlandse hiervoor verantwoordelijk.

Krystian M.

Het Openbaar Ministerie suggereert ook een verband met de moordaanslag op Peter R. de Vries. De hierin verdachte ‘moordmakelaar’ Krystian M. is met een wapen op zak aangehouden in de woning van een van de verdachten in de Zwolse zaak over de wapenvondst in Alphen. De advocaat van verdachte Robert M. ontkent dat zijn cliënt enige betrokkenheid heeft bij de activiteiten van Krystian M..

Krystian M. is één van zes aangehouden verdachten in het moordonderzoek over De Vries.