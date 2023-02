Lagere straffen in grote Limburgse heroïnezaak

Connect on Linked in

Twee mannen die ruim 1.224 kilo heroïne in blikjes tomatenpuree het land binnenbrachten krijgen van de rechtbank in Roermond 7,5 en 6 jaar cel. De straffen in de zaak zijn veel lager dan de officier van justitie had geëist: 11,5 en 8,5 jaar cel. Voor een aantal transporten vond de rechtbank het bewijs niet voldoende.

Zes transporten

De partij werd in januari 2014 gepakt door de Douane in twee vrachtwagens in Venlo. Opmerkelijk was dat één van de twee chauffeurs de Douane had getipt omdat hij de zending van tomatenpuree uit Iran niet vertrouwde. In Turkije was er al een controle geweest maar toen was de heroïne niet aangetroffen.

In beide vrachtwagens zat ongeveer 612 kilo heroïne. Dat was destijds een Europees record (in februari 2021 werd in Rotterdam 1,5 ton gevonden). In totaal zijn de verdachten voor zes transporten met tomatenpuree en heroïne aangeklaagd, tussen 7 augustus 2013 en 23 januari 2014. Overigens zijn alleen de laatste twee daadwerkelijk onderschept.

Brandstichting

De chauffeurs waren geen verdachte in de zaak. Naast de twee hoofdverdachten waren er nog drie andere verdachten, die tot veel lagere straffen zijn veroordeeld.

De rechtbank veroordeelde de hoofdverdachten alleen voor de twee transporten die in januari in Venlo werden gepakt. Ze zijn ook veroordeeld voor uitlokking van een brandstichting in een Turks restaurant in een uitgaansgebied in Eindhoven in 2014.