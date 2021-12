‘Leger ingezet om ontsnapping Marengo-verdachten uit EBI te voorkomen’

Connect on Linked in

Het leger helpt sinds vorige week met de beveiliging van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught om een gewelddadige uitbraakpoging van Marengo-verdachten te voorkomen. Dat gebeurt op verzoek van justitie, zo schrijft De Telegraaf.

Speciale eenheden van defensie hebben extra barrières opgeworpen om een ontsnapping met een helikopter te verijdelen. Ook zijn andere zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen, die in het kader van de veiligheid niet verder worden genoemd.

‘Naïviteit loslaten’

Burgemeester Roderick van de Mortel van Vught wil het nieuws over de extra maatregelen “bevestigen noch ontkennen”. ‘Ik mag nooit ingaan op beveiligingsmaatregelen in de EBI. In algemene zin kan ik dit zeggen: dat de politie met defensie in deze situatie nauw samenwerkt, is veelzeggend. Het bevestigt het enorme gevaar dat uitgaat van een groep zware criminelen. We moeten echt eindelijk de naïviteit hierover loslaten. Deze categorie criminelen vergt een andere benadering en behandeling.’

In de EBI verblijven vluchtgevaarlijke gedetineerden, zoals Ridouan Taghi, Saïd Razzouki, Rico “de Chileen” R. en Benaouf A. Laatstgenoemde werd in oktober 2017 overgeplaatst naar de EBI nadat hij per helikopter probeerde te ontsnappen uit de gevangenis in Roermond.

‘Eigen commandogroep’

Volgens TCI-informatie zou Ridouan Taghi nog voor zijn arrestatie tientallen miljoenen euro’s beschikbaar hebben gesteld voor een gewelddadige uitbraakpoging. Een neef van Taghi zou volgens De Telegraaf op zoek zijn naar een commandogroep met zware vuurwapens voor zo’n uitbraak. Welke neef dat is, is onduidelijk.

De nieuwe zwaarbeveiligde maatregelen passen bij eerdere aanpassingen van het regime in de EBI, waar een speciaal team van het ministerie van Defensie sinds afgelopen week de bewaarders van de EBI assisteert, na signalen dat Marengo-verdachten voorbereidingen treffen om met geweld te ontsnappen.

Ondergedoken

Onlangs schreef NRC al dat vier medewerkers van de EBI in oktober met spoed zijn ondergedoken en beveiligd. Dat was een dag nadat het Openbaar Ministerie op 8 oktober bekendmaakte dat advocaat Youssef Taghi met zijn neef Ridouan Taghi een ontsnappingspoging zou hebben voorbereid. Het OM meldde ook dat er aanwijzingen waren dat Taghi voor een ontsnappingspoging op zoek is geweest ‘naar adresgegevens van gevangenispersoneel’.

Eind november meldde actualiteitenprogramma EenVandaag dat de bewakers van Taghi inmiddels onherkenbaar zijn en bivakmutsen dragen.