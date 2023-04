Lichtgewonde bij explosie in Hillegom (VIDEO)

Connect on Linked in

In Hillegom is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie geweest bij een woning. Daarbij is een lichtgewonde gevallen en zijn tien woningen beschadigd. De politie en brandweer hebben vier woningen ontruimd voor veiligheidscontrole. Ook in Rotterdam was een ontploffing bij een huis, maar met een lichter explosief.

(Beeld 112 Duin en Bollenstreek)

04.45

De explosie werd omstreeks 04.45 gemeld bij de politie en vond plaats aan de Mauritslaan. Over hoe het slachtoffer gewond is geraakt heeft de politie geen mededelingen gedaan. Een Team Explosieven Veiligheid is ter plaatse geweest.

Over dader of daders is niets bekend geworden.

Vuurwerk

De politie in Rotterdam meldt dat rond 00.30 buurtbewoners in de Paradijslaan een harde knal hoorden. Vermoedelijk is er vuurwerk afgestoken bij een voordeur van een woning. ook hier is over daders niets bekend.

In Rotterdam zijn soms meerdere keren per week ontploffingen bij woningen. Ook in de regio’s Amsterdam en Antwerpen komt dat regelmatig voor. Waarschijnlijk spelen er conflicten in het drugsmilieu in verband met het “uithalen” van cocaïne uit containers van haventerreinen.

