Lid Parkstadbende in Heerlen opnieuw aangehouden

De politie heeft maandagochtend een 24-jarige man in Heerlen aangehouden die lid is van de zogenaamde Parkstadbende. Deze man werd in juni 2019 veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Hij kwam enkele maanden geleden onder voorwaarden op vrije voeten. Omdat hij zich opnieuw schuldig gemaakt heeft aan strafbare feiten, is hij wederom aangehouden.

Autodiefstal

In juni 2019 werden leden van de zogenaamde Parkstadbende veroordeeld voor diverse strafbare feiten. De verdachte die maandagochtend is aangehouden, werd destijds ook veroordeeld voor deelname aan deze criminele organisatie die zich bezighield met diefstal van voertuigen. Daarnaast werd de man onder meer ook veroordeeld voor het inrijden op een politieagent in België.

Welke strafbare feiten de man ditmaal begaan heeft, is door de politie niet bekendgemaakt. De verdachte zit in beperkingen.

Jerlonny P.

Het is niet helemaal duidelijk of het gaat om de 24-jarige Jerlonny P., die in juni 2019 werd veroordeeld tot vijftien maanden cel omdat hij als lid van de Limburgse Parkstadbende betrokken was bij het stelen en helen van auto’s. P. stond in juli vorig jaar terecht voor de rechtbank op Schiphol op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van advocaat Derk Wiersum.

Jerlonny P. (ook actief als rapper Kerron) werd verdacht van het stelen van een witte Volkswagen Transporter in het Limburgse Brunssum, die hij vervolgens aan de neef van Ridouan Taghi zou hebben geleverd.