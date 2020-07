Limburgse rapper Kerron verdachte in liquidatiezaak Derk Wiersum (VIDEO)

Connect on Linked in

De 23-jarige Jerlonny P. die woensdag voor het eerst terechtstaat voor de rechtbank op Schiphol vanwege betrokkenheid bij de liquidatie op advocaat Derk Wiersum, blijkt als rapper Kerron al jarenlang aan de weg te timmeren in zowel de muziek als het criminele milieu. Dat schrijft 1Limburg. De rapper uit Brunssum is goed voor honderdduizenden YouTube-views, maar wordt ook verdacht van het stelen van de witte bestelbus waarmee advocaat Wiersum geobserveerd werd.

Neef Taghi

Jerlonny P. wordt verdacht van het stelen van een witte Volkswagen Transporter in het Limburgse Brunssum, die hij vervolgens aan de neef van Ridouan Taghi zou hebben geleverd. Het voertuig dat werd gebruikt voor het vervoer van invaliden werd later met een lekke band teruggevonden in Amsterdam-Zuidoost. Met de bestelbus is Wiersum vermoedelijk een tijd geobserveerd voordat hij op 18 september 2019 werd doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert.

Parkstadbende

Autodiefstal is een specialiteit van Jerlonny. In juni 2019 werd hij veroordeeld tot vijftien maanden cel omdat hij als lid van de Limburgse Parkstadbende betrokken was bij het stelen en helen van auto’s. Leden van de Parkstadbende pleegden in de regio Heerlen en Brunssum jarenlang woninginbraken en autodiefstallen en hielden zich bezig met heling en witwassen. In 2017 werd de criminele organisatie opgerold. (tekst loopt door na de advertenties).

Overeenkomsten

Door zijn specialiteit zou P. ook met de organisatie van Taghi in aanraking zijn gekomen. Naast verdachte in de zaak Wiersum is P. als rapper actief onder het alias Kerron. Opvallend zijn de overeenkomsten tussen zijn teksten en de zaken waarvan hij verdacht wordt. In een van zijn nummers rapt hij: ‘Kom jij me tegen in de late avond, ben ik aan het werken met die veelplegers. In een gestolen wagen met gestolen platen, ik wil geen stop politie in mijn spiegelbeeld lezen.’ In het nummer Lange Nachten uit 2018: ‘Ik zit in die Audi met verwisselde platen, wanneer ik de blauw zie begin ik te blazen.’

In de videoclip bij het nummer Niet Praten uit 2017 steelt Jerlonny P. een snelle Audi die hij klaarzet voor criminele klussen. Ook rapt de dan 19-jarige rapper over vuurwapens en het leeghalen van kluizen. ‘Ik ben een dief broer, ik doe niet slengen, ik kan niet koken en ik kan niet mengen. En kom geen afoetjes of hele brengen. Ik kan Audi’tjes of BMW’tjes brengen.’

Rapper Lijpe

Kerron’s EP Winnen Of Verliezen uit 2019 werd uitgebracht op het label LijpeMusic van rapper Lijpe uit Maarssen. Ook twee video’s (waaronder Niet Praten) verschenen onder die labelvlag. Rapper Lijpe gaf eerder de beruchte jonge crimineel Zakaria A. een podium in een van zijn videoclips. In de videoclip Eng (2016) zwaait A. in een wit camouflagepak met een Kalasjnikov.

Marengo-proces

A. schoot zes jaar geleden als pizzakoerier in Utrecht een vroegere vriend neer vanwege een ruzie over niet geleverde drugs. Zakaria A. is ook verdachte in het Marengo-proces, waarin zeventien verdachten terechtstaan voor verschillende moorden en pogingen tot moord. Justitie verdenkt hem voorbereiding van de moord op crimeblogger Martin Kok en van betrokkenheid bij de liquidatie van de Joegoslavische crimineel Ranko Skekic.

Pro-formazitting

Het proces tegen de Parkstadbende – met celstraffen tot vijf jaar – loopt momenteel in hoger beroep, maar Jerlonny P. zit nu dus sinds mei opnieuw vast in een andere grote strafzaak. Woensdag staat hij met zeven andere verdachten waaronder Anouar Taghi terecht tijdens een pro-formazitting in de moordzaak op Derk Wiersum.