Lil’ Kleine toch weer vast vanwege mishandelingszaak

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft maandag beslist dat rapper Lil’ Kleine (27) terug de cel in moet vanwege de mishandelingszaak waarvan hij verdacht wordt. Volgens de raadkamer zijn er voldoende ernstige bezwaren voor poging tot zware mishandeling van zijn verloofde. Lil’ Kleine blijft de komende veertien dagen in voorarrest.

Beroep

Jorik Scholten (zijn echte naam) kwam bijna twee weken geleden op vrije voeten na drie nachten in een politiecel te hebben doorgebracht. Het OM wilde dat hij langer vast bleef zitten, maar de rechtbank in Amsterdam bepaalde dat hij het onderzoek in vrijheid mocht afwachten. Het OM tekende daarop beroep aan dat maandag behandeld werd.

De zaak van Lil’ Kleine werd vandaag achter gesloten deuren behandeld. Hij was aanwezig met zijn advocaat.

Bewakingsbeelden

De rapper werd op 13 februari aangehouden door de politie in Amsterdam vanwege mishandeling. Op social media doken bewakingsbeelden op waarop te zien is dat Scholten zijn verloofde Jaimie Vaes aan haar haren uit een auto trekt en vervolgens mogelijk haar hoofd tussen het portier en de auto klemt.

Twee dagen eerder werd hij nog veroordeeld tot 120 uur taakstraf vanwege de mishandeling van een bezoeker in de Amsterdamse Club Olivia in december 2019.