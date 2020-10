Limburg overspoeld door Rotterdamse drugscriminelen

Connect on Linked in

Uit een onderzoek van justitie blijkt dat Rotterdamse criminelen op grote schaal zijn geïnfiltreerd in het Limburgse drugsmilieu. Dit jaar zijn er alleen al 44 verdachten uit de regio Rotterdam opgepakt. Dat staat in een politiedossier dat in handen is van 1Limburg.

In het dossier staat dat voornamelijk Rotterdammers als drugsrunners actief zijn in Limburg en dat ze zijn samengeklonterd in verschillende criminele organisaties. Rotterdamse criminelen trekken naar het zuiden omdat ze dan vlakbij België en Duitsland zitten. Uit die landen en ook Frankrijk komen veel van hun klanten.

Grote schaal

Het fenomeen van drugsrunners uit de Randstad die actief zijn in Limburg is al tientallen jaren bekend, maar vooral de toename van straathandel en het daarbij behorende geweld baart de opsporingsdiensten zorgen. ‘Het is bekend dat de regio Limburg bekendstaat als een plaats waar men op grote schaal handelt in verdovende middelen. Waaronder cocaïne en heroïne’, staat in het politiedossier.

Onaantastbaar

Volgens de politie zijn de Rotterdamse groepen “gevaarlijk” en wanen ze zich “onaantastbaar”. ‘We constateren dat de leden van die criminele organisaties, gezien de steeds harder wordende concurrentie, steeds vaker het geweld niet schuwen.’ Zo waren drugscriminelen uit Rotterdam betrokken bij verschillende dodelijke schietpartijen in Limburg. (tekst loopt door na de advertenties).

Dodelijke schietpartijen

Op 16 augustus 2017 werd kickbokser Aiyoub Haddoumi (22) door een Rotterdammer doodgeschoten bij een uit de hand gelopen drugsdeal in Maastricht. Voor de doodslag op Haddoumi werd onlangs een Rotterdammer vrijgesproken, een ander kreeg 12 jaar cel. Amper een week na de dodelijke schietpartij op Haddoumi werd Kemal Zengin (44) voor zijn woning in Blerick geliquideerd; twee Rotterdamse twintigers werden opgepakt.

In november 2017 werd Ömer Köksal (22) op straat doodgeschoten in Blerick na een ruzie met een drugsorganisatie uit de Randstad, geleid door een Rotterdammer. Twee verdachten in die zaak werden veroordeeld tot 12 en 14 jaar cel.

Onlangs werd een bejaarde man aangereden door een Vlaardingse drugsrunner in Eygelshoven en stormden drie Rotterdammers met getrokken vuurwapens een wietpand binnen in Landgraaf.

Drugs en designerkleding

Het gaat meestal om jonge drugsrunners van gemiddeld 27 jaar oud die naar Limburg trekken. Daar verblijven ze in vakantiewoningen of appartementen om een netwerk en klantenkring op te bouwen. In februari dit jaar werden in twee vakantiewoningen in Noorbeek drie verdachten opgepakt. Daarbij werden drie kilo harddrugs, een semi-automatisch vuurwapen, dure designerkleding en duizenden euro’s cash gevonden. In een Rotterdamse flatwoning van een van de verdachten werd nog eens 800 gram heroïne gevonden.

Marokkaanse roots

Alleen al dit jaar zijn er tot op heden 44 verdachten uit de regio Rotterdam opgepakt, eerder werden ook al tientallen mannen uit die regio aangehouden. Van de 42 verdachten die voor de rechter verschenen hebben er maar liefst 34 een Marokkaanse achtergrond. Vrijwel al die strafzaken zijn drugsgerelateerd. Van dealen tot het bedreigen, mishandelen of zelfs doden van mensen die bij zo’n deal betrokken waren.

De problemen zijn vooral groot in steden als Heerlen, Kerkrade, Roermond, Maastricht, Venlo, Sittard en Geleen waar veel Duitse, Belgische en Franse klanten op afkomen.