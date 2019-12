14 en 12 jaar cel voor dood schieten Ömer Köksal

Connect on Linked in

De rechtbank in Roermond heeft Jonathan B. (24) en Gianni Q. (22) veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van veertien en twaalf jaar voor de doodslag op Ömer Köksal (22). Hij probeerde in 2017 een ruzie te sussen tussen twee bendes in Limburg en moest het met de dood bekopen. Ömer is een neef van Hacibey K., een voormalig drugsbaron die tevens lid was van de Bende van Venlo.

Drugsgerelateerd

Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen Turken en Antilianen die begon in een coffeeshop in Venlo en zich daarna verplaatste naar Blerick. De uit Rotterdam afkomstige Jonathan B. en Amsterdammer Gianni Q. waren voor de schietpartij al enige tijd in Venlo en omgeving actief als drugsdealers. Ze hadden al maanden ruzie met een Blerickse groep die hun aanwezigheid niet tolereerde. Dat escaleerde toen Köksal op de bewuste middag op de Nieuwborgstraat in Blerick werd doodgeschoten.

‘Bekentenis’

Beide mannen wijzen volgens De Limburger de ander aan als de schutter. Eerder al verklaarde B. dat hij bewusteloos op de grond lag tijdens de fatale schoten. Advocaat Rob Nelisse van Jonathan B. zei medio februari tegen De Limburger dat Gianni Q. bekend zou hebben Köksal te hebben doodgeschoten. Volgens de advocaat heeft Q. tegenover de politie verklaard dat Jonathan B. vlakbij een rotonde in Blerick door Köksal werd neergeslagen. Toen Köksal vervolgens op Q. af kwam lopen, wilde Gianni Q. hem met zijn pistool slaan. Dat lukte echter niet en in paniek begon Q. te schieten. ‘Het was niet de bedoeling hem neer te schieten, ik had niet gedacht dat dit zou gebeuren’, zo zou de Amsterdammer tegen de politie hebben gezegd.

Brieven

Of die lezing strookt met de werkelijkheid, moet volgens justitie nog maar blijken. Zo zijn er camerabeelden, waarop te zien is dat Jonathan B. het wapen ergens ophaalt. Er is op die beelden niet te zien dat hij wordt neergeslagen. Daarnaast zijn er brieven onderschept, waarin hij Gianni Q. schrijft dat hij moet zeggen dat hij de schutter is.

Overgeleverd

Jonathan B. werd op 14 november 2017 opgepakt toen hij zich wilde gaan melden bij de politie. Gianni Q. werd pas in maart 2018 aangehouden nadat hij met een vlucht uit Frans-Guyana aankwam op het vliegveld in Parijs. Hij had koffer vol drugs bij zich en werd in Frankrijk veroordeeld tot 18 maanden cel. Eind november leverde Frankrijk Q. over aan Nederland.

Hacibey K.

Ömer is een neef van Hacibey K., een voormalig drugsbaron die tevens lid was van de Bende van Venlo. Hij werd in 1994 werd veroordeeld tot vijftien jaar celstraf wegens het opdrachtgeven van drie liquidaties binnen het Turkse milieu. Zelf ontkent K. overigens lid te zijn geweest van de Bende van Venlo.

Onrust in buurt

Na de fatale schietpartij op 1 november 2017 in Blerick bedreigden geëmotioneerde familieleden van het slachtoffer agenten. Ook verzamelden grote groepen Turken zich bij de flat waar een van de daders zich zou schuilhouden. Een grote groep buurtbewoners zocht de confrontatie met ME’ers waarbij met stenen en stokken werd gegooid. Ook werden journalisten mishandeld.

